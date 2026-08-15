 Drona descoperită la Plauru, în Tulcea, a fost detonată controlat de specialiștii MApN | adevarul.ro
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Video Drona descoperită la Plauru, în Tulcea, a fost detonată controlat de specialiștii MApN

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Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plăuru, județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă, 15 august, prin detonare controlată, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.

Drona descoperită la Plauru, în Tulcea, a fost detonată controlat. FOTO: Captură Video
Drona descoperită la Plauru, în Tulcea, a fost detonată controlat. FOTO: Captură Video

Potrivit MApN, operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, după ce zona în care fusese identificat obiectul a fost securizată. Specialiștii ministerului au intervenit pentru evaluarea și neutralizarea dronei, astfel încât să fie eliminate eventualele riscuri pentru populație.

Drona fusese găsită vineri, fiind a doua semnalată în aceeași zi în județul Tulcea, după resturile unui alt aparat de zbor identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. În cazul dronei de la Plauru, autoritățile nu au oferit inițial informații suplimentare privind proveniența acesteia sau circumstanțele în care a ajuns în zonă.

Drona căzută la Plauru este a doua descoperită vineri în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului, ale cărei resturi au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

„O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune. La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic. În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată”, transmitea MAPN cu câteva ore în urmă.

Amintim că tot vineri, autoritățile au evacuat o porțiune a plajei din stațiunea Saturn, după ce fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite în apropierea turiștilor.

Alertă a fost și vineri dimineață și la Costinești, după ce un obiect suspect a fost găsit pe plajă.

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