Remorcherul „Astana”, scufundat în martie, a fost a fost repus pe linia de plutire și transportat în Portul Midia. Doi membri ai echipajului sunt în continuare dispăruți

Remorcherul „Astana”, scufundat în data de 18 martie, la aproape opt kilometri de Portul Midia, a fost repus pe linia de plutire și transportat joi seară în port, au anunțat reprezentanții Midia Marine Terminal. Nava urmează să fie predată autorităților, în timp ce căutările pentru doi membri ai echipajului continuă.



Compania a precizat că operațiunea de ranfluare (readucere la suprafață și punere în stare de plutire a unei nave scufundate) s-a încheiat cu succes, remorcherul fiind tractat de nava-suport Ataman, alături de o macara plutitoare.

Întregul proces s-a desfășurat sub supravegherea și cu aprobarea autorităților maritime.

„În conformitate cu deciziile autorităților, nava va rămâne sub paza permanentă a Gărzii de Coastă, iar mâine va fi pusă la dispoziția acestora”, a transmis Midia Marine Terminal, joi, într-un comunicat.

Căutările pentru marinarii dispăruți continuă

Potrivit Midia Marine Terminal, operațiune de căutare a marinarilor încă dați dispăruți va continua.

„ARAS Salvage a depus toate eforturile posibile pentru localizarea colegilor dispăruți, efectuând căutări în toate compartimentele accesibile ale navei, în conformitate cu dispozițiile organelor de anchetă. O operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în portul Midia.

Gândurile noastre se îndreaptă către familiile afectate, colegii pierduți și cei doi membri ai echipajului care rămân în continuare dispăruți”, mai precizează Midia Marine Terminal.

Cum s-a produs tragedia

Amintim că remorcherul Astana asista nava-tanc Amades în timpul manevrei de apropiere de terminalul Monbuoy. La un moment dat, echipajul a raportat oprirea motoarelor principale. În scurt timp, remorcherul a fost observat răsturnat, apoi s-a scufundat rapid, cu chila în sus.

Echipajul era format din cinci marinari români. Unul a fost scos din apă, dar nu a putut fi salvat. Trupul altuia a fost găsit de scafandrii Forțelor Navale, iar un al treilea a fost descoperit miercuri, 17 iunie, în timpul operațiunii de ridicare a navei. Doi membri ai echipajului sunt încă dați dispăruți.

Familiile marinarilor au susținut că Astana era o navă de asistare și aprovizionare, nu una pregătită pentru manevrele efectuate în ziua accidentului.