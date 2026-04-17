Cine va recupera epava remorcherului scufundat Astana. Anunțul făcut de Compania Midia Marine Terminal

Compania Midia Marine Terminal (MMT) a anunțat că asigurătorul remorcherului scufundat a desemnat compania ARAS Salvage pentru operațiunea de ranfluare, în timp ce prioritatea imediată rămâne recuperarea celor trei membri ai echipajului dispăruți, urmând ca ulterior să fie scoasă epava și eliminate riscurile de poluare.

„Midia Marine Terminal informează că asigurătorul remorcherului, membru al unui club internațional de protecție și despăgubire (P&I), a desemnat o companie cu reputație și experiență (ARAS Salvage) pentru realizarea operațiunii de ranfluare a navei, care (parte a ARAS Marine Turcia) a derulat anterior operațiuni similare în zona Mării Negre și a Mării Mediterane.

În acest moment, toate detaliile contractuale și tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât operațiunea să se desfășoare cât mai rapid, conform unui grafic de acțiuni stabilit și agreat de toate părțile implicate”, a transmis compania într-un comunicat.

MMT spune că firma care va recupera epava a fost aleasă după o analiză amplă a mai multor companii, în funcție de experiență, echipamente și standarde de siguranță.

Compania subliniază că prioritatea este găsirea celor trei membri ai echipajului dispăruți, iar abia apoi va începe operațiunea de scoatere a navei de pe fundul mării.

De asemenea, un pas important va fi eliminarea combustibilului și a uleiurilor din epavă, pentru a evita orice risc de poluare.

„Pentru desfășurarea operațiunii, contractorul va utiliza o macara plutitoare de mare capacitate. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de până la 30 de zile, în funcție de condițiile meteorologice, de logistică și de aprobări prealabile.

Midia Marine Terminal menține un contact permanent cu familiile colegilor dispăruți, oferind sprijinul necesar în această perioadă dificilă. Totodată, compania colaborează cu autoritățile competente și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare pentru finalizarea cercetărilor, în condiții de deplină transparență.”

Amintim că remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portuară Midia, în timp ce acorda asistență unei nave.

Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Unul a fost recuperat și declarat decedat, iar al doilea a fost găsit ulterior, tot fără viață. La fața locului au intervenit echipaje ARSVOM, scafandri și ISU „Dobrogea”, iar autoritățile au declanșat operațiuni de căutare și salvare.

Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Sorin era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”.