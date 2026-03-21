Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Operațiunile de recuperare a marinarilor dispăruți la Midia, îngreunate de vreme. Rompetrol promite transparență totală în anchetă

Reprezentanții Rompetrol anunță că au fost pregătiți să sprijine reluarea operațiunilor de recuperare a colegilor dispăruți în zona Midia Marine Terminal, însă intervenția a fost întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Compania susține că oferă „tot sprijinul solicitat” autorităților și cere ca informațiile să fie urmărite doar din surse oficiale.

Operațiunile de recuperare a marinarilor dispăruți la Midia, îngreunate de vreme FOTO: Arhivă
Într-un comunicat transmis sâmbătă, 21 martie 2026, Rompetrol informează că, în cursul dimineții, a fost pregătită să ofere întregul suport necesar pentru reluarea intervențiilor de recuperare a colegilor dispăruți.

În această dimineață, compania a fost pregătită să asigure întregul suport necesar autorităților pentru reluarea operațiunilor de recuperare a colegilor dispăruți, inițiate în jurul orei 10.00 și suspendate ulterior din cauza condițiilor nefavorabile”, se arată în informare.

Acțiunile sunt coordonate de Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), iar compania spune că răspunde tuturor solicitărilor venite din partea autorităților.

Ancheta, în desfășurare: „Este esențial să aflăm ce s-a întâmplat”

Rompetrol subliniază că, la fel ca opinia publică, își dorește clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul din 18 martie. „Pentru noi, la fel ca pentru toată lumea, este esențial să aflăm cu exactitate ce s-a întâmplat în timpul operațiunilor din data de 18 martie”, precizează compania.

Reprezentanții acesteia afirmă că pun la dispoziția anchetatorilor toate informațiile disponibile, „cu maximă transparență”, în limitele cadrului legal stabilit de autorități.

Remorcherul Astana, verificat recent

În același comunicat, compania oferă detalii despre starea tehnică a remorcherului implicat.  „Ultima inspecție efectuată pentru remorcherul Astana, în vederea menținerii certificatului de clasă, realizată de societatea de clasificare navală Bureau Veritas, a avut loc la data de 16 ianuarie 2026. De asemenea, nava a fost inspectată de Autoritatea Navală Română la 10 septembrie 2025, toate elementele mecanice și tehnice fiind certificate”, se menționează.

Potrivit companiei, atât remorcherul Astana, cât și remorcherul București au participat, în ultimul deceniu, la „sute de operațiuni de descărcare” fără incidente.

Sprijin pentru anchetă și familii

Rompetrol susține că a mobilizat toate resursele disponibile pentru a sprijini atât operațiunile de recuperare, cât și investigația în curs. „Am mobilizat toate resursele interne disponibile pentru recuperarea colegilor noștri, pentru a sprijini investigația cu toate informațiile necesare și pentru a menține deschise, 24/7, canalele de comunicare”, transmit reprezentanții companiei.

În contextul anchetei, oficialii fac apel la public și la mass-media să se informeze exclusiv din surse oficiale. „Având în vedere că ancheta este în desfășurare, adresăm rugămintea ca informațiile să fie urmărite exclusiv prin canalele oficiale de comunicare ale autorităților competente”, mai arată comunicatul.

În final, compania transmite un mesaj de solidaritate pentru familiile afectate: „În aceste momente dificile, empatizăm cu durerea pe care toată lumea o simte și ne oferim tot sprijinul familiilor îndurerate”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
„Lucrați de acasă, evitați călătoriile“. După pandemie, un nou lockdown a început: „criza energetică“. Ce recomandă lumii Agenția Internațională pentru Energie
gandul.ro
image
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E fanatic”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul din Italia în care se înmulțesc atacurile asupra turiștilor pe timp de noapte: „Siguranța a devenit o urgență reală”
libertatea.ro
image
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
6 obiceiuri frecvente când speli rufe care îți cresc factura la energie
playtech.ro
image
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Marte trigon Jupiter pe 21 martie 2026. Trei zodii care vor fi lovite de Cupidon în această perioadă
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”
click.ro
image
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
click.ro
image
Istoria ruinată a Capitalei! Cum a ajuns Casa Pompiliu Eliade de la „Castelul de pe chei” la groapa de gunoi de azi
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere uriașă avea Chuck Norris. Cine va moșteni banii actorului
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa prințesă: feminitate și rivalitate la Palatele regale. De la următoarea Grace Kelly la cazul fiicei preferate

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?