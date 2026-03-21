Operațiunile de recuperare a marinarilor dispăruți la Midia, îngreunate de vreme. Rompetrol promite transparență totală în anchetă

Reprezentanții Rompetrol anunță că au fost pregătiți să sprijine reluarea operațiunilor de recuperare a colegilor dispăruți în zona Midia Marine Terminal, însă intervenția a fost întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Compania susține că oferă „tot sprijinul solicitat” autorităților și cere ca informațiile să fie urmărite doar din surse oficiale.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, 21 martie 2026, Rompetrol informează că, în cursul dimineții, a fost pregătită să ofere întregul suport necesar pentru reluarea intervențiilor de recuperare a colegilor dispăruți.

„În această dimineață, compania a fost pregătită să asigure întregul suport necesar autorităților pentru reluarea operațiunilor de recuperare a colegilor dispăruți, inițiate în jurul orei 10.00 și suspendate ulterior din cauza condițiilor nefavorabile”, se arată în informare.

Acțiunile sunt coordonate de Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), iar compania spune că răspunde tuturor solicitărilor venite din partea autorităților.

Ancheta, în desfășurare: „Este esențial să aflăm ce s-a întâmplat”

Rompetrol subliniază că, la fel ca opinia publică, își dorește clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul din 18 martie. „Pentru noi, la fel ca pentru toată lumea, este esențial să aflăm cu exactitate ce s-a întâmplat în timpul operațiunilor din data de 18 martie”, precizează compania.

Reprezentanții acesteia afirmă că pun la dispoziția anchetatorilor toate informațiile disponibile, „cu maximă transparență”, în limitele cadrului legal stabilit de autorități.

Remorcherul Astana, verificat recent

În același comunicat, compania oferă detalii despre starea tehnică a remorcherului implicat. „Ultima inspecție efectuată pentru remorcherul Astana, în vederea menținerii certificatului de clasă, realizată de societatea de clasificare navală Bureau Veritas, a avut loc la data de 16 ianuarie 2026. De asemenea, nava a fost inspectată de Autoritatea Navală Română la 10 septembrie 2025, toate elementele mecanice și tehnice fiind certificate”, se menționează.

Potrivit companiei, atât remorcherul Astana, cât și remorcherul București au participat, în ultimul deceniu, la „sute de operațiuni de descărcare” fără incidente.

Sprijin pentru anchetă și familii

Rompetrol susține că a mobilizat toate resursele disponibile pentru a sprijini atât operațiunile de recuperare, cât și investigația în curs. „Am mobilizat toate resursele interne disponibile pentru recuperarea colegilor noștri, pentru a sprijini investigația cu toate informațiile necesare și pentru a menține deschise, 24/7, canalele de comunicare”, transmit reprezentanții companiei.

În contextul anchetei, oficialii fac apel la public și la mass-media să se informeze exclusiv din surse oficiale. „Având în vedere că ancheta este în desfășurare, adresăm rugămintea ca informațiile să fie urmărite exclusiv prin canalele oficiale de comunicare ale autorităților competente”, mai arată comunicatul.

În final, compania transmite un mesaj de solidaritate pentru familiile afectate: „În aceste momente dificile, empatizăm cu durerea pe care toată lumea o simte și ne oferim tot sprijinul familiilor îndurerate”.