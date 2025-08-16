Primarul Cănănău, la masa de joc a Cazinoului, cu „demimondena“ Mița Biciclista: „Ambii într-o dulce companie încep a ponta cu multă adresă sume importante“

Presa vremii scrie că, la un an după inaugurarea Cazinoului, primarul Constanței, Titu Cănănău, Mița Biciclista și avocatul Vasile Mielescu au încins o partidă de ecarte. Edilul a petrecut și zilele următoare în satul Mamaia alături de Mița Biciclista și de mulți alți prieteni veniți din București.

Cum principala distracție în spatele ușilor închise erau jocurile de noroc, unii îl vedeau ca fiind un loc al pierzaniei. Puține amănunte ajungeau la gura presei. „În zilele de 11 și 12 ale lunei curente s-au dat bănci la jocul de bacara cu capitaluri importante. După ce în ajun un comerciant din Brăila perduse 10.000 lei și un proprietar din Ialomița 14.000 lei, se succedau băncile altor doritori a-și avîrli banul pe postavul verde“, scria „Voința Națională“ un an mai târziu.

Culmea, și autoritățile ajungeau să joace alături de marii pierzători, iar de multe ori, totul era condimentat și cu povești de amor. Așa aflăm că, tot la un an după inaugurarea Cazinoului, „primarul Constanței, Titu Cănănău, Mița Biciclista și avocatul Vasile Mielescu au încins o partidă de ecarte. În jurul mesei erau prefectul județului C. Pariano, Al. Davila, dar și ajutorul de primar, Ion Bentoiu. Înaltele oficialități nu aveau cum să treacă neobservate de cei care se aflau în sala de joc, iar doamnele aflate în sala de bacara își dădeau cu cotul și făceau fel de fel de glume pe socoteala primarului Cănănău și prefectul județului C. Pariano“.

Faptul că jocul nu a fost doar o distracție de moment relevă și continuarea poveștii: „După vreun ceas, jocul sfîrșindu-se la acea masă, primarul luînd brațul demimondenei Mița Biciclista vine la masa de bacara, unde ambii într-o dulce companie încep a ponta cu multă adresă sume importante“.

După ce jocul se sfârșește, se comandă câteva sticle de șampanie și începe un „chef boeresc, care e sfîrșit prin faptul că fiind cald în sala de joc, primarul luînd brațul Miței Biciclista se scoală, face cîteva tururi prin saloane, fără a se sinchisi de public și se retrag în sala de căișori unde se începe o petrecere ce a durat pînă la ziuă“.

Autorul încheie grav: „De data aceasta, boierii și-au dat arama pe față. Stricați și corupți de tot ce poate da apusul putred al Europei, importând la Constanța jocuri și petreceri desfrînate cu demimondenele, nesocotind familiile vizitatorilor ce fregventează cazinul, au crezut că patronînd desfrîul și sfidînd publicul se acopere de oprobiul stârnit de cele scrise în ziare“. Primarului Titu Cănănău pare că nu i-a păsat, întrucât edilul a petrecut și zilele următoare în satul Mamaia alături de Mița Biciclista și de mulți alți prieteni veniți din București.