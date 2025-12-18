Mesajul transmis de CTP despre „Tramvaiul lui Moș Crăciun”. De când va circula și pe ce linie

Tramvaiul lui Moș Crăciun va circula și în acest an, spre bucuria celor mici. Accesul în Tramvaiul lui Moș Crăciun este gratuit și destinat doar copiilor și însoțitorilor acestora.

Compania de Transport Public Cluj (CTP) anunță că tramvaiul lui Moș Crăciun revine la Cluj, începând de vineri, 19 decembrie.

„Tramvaiul lui Moș revine la Cluj, începând cu data de 19 decembrie. Tradiția continuă și în anul 2025 cu un nou decor de exterior al tramvaiului realizat de Mazecrew. În fiecare an copiii si deopotrivă parinții și bunicii se pot bucura de o plimbare cu tramvaiul, „îmbrăcat” în straie de Sărbătoare, alături de Moş Crăciun. Atmosfera festivă este intreținută de colinzi, daruri și zâmbete. Vă mulțumim dragi copii că ne treceți pragul, călătorind cu noi. Bucuria voastră a devenit, an de an, și bucuria noastră”, este mesajul oficial al CTP.

Potrivit reprezentanților CTP, tramvaiul va pleca din B-dul Muncii și din cartierul Mănăștur.

„Tramvaiul Moșului va fi pe străzile Clujului, pe traseul Liniei liniei 102 ( B-dul Muncii – Piața Gării – Str. Bucium), în perioada 19-24 decembrie, și va circula după următorul program: plecări din Bulevardul Muncii (orele 14:10 - 15:55 - 17:55, și din Mănăștur - plecări: 15:00 – 17:00 – 18:55. Accesul în Tramvai este gratuit și destinat doar copiilor și însoțitorilor acestora. Vă așteptăm cu drag la întâlnirea cu Moș Crăciun în tramvaiul magic”, mai transmite CTP.