Traficul naval, reluat după aproximativ şapte ore de la suspendarea cauzată de explozia dronei maritime ajunse în Portul Constanţa

Manevrele navelor în Portul Constanţa au fost reluate la aproximativ şapte ore după ce au fost suspendate ca umare a exploziei unei drone maritime, vineri, 5 iunie, a anunţat Autoritatea Navală Română (ANR) în cursul după-amiezii.

Reprezentanţii ANR au precizat, în legătură cu incidentul care a avut loc în zona danei 78, că au acţionat încă din primele ore ale dimineţii, în conformitate cu procedurile și au respins ipoteza potrivit căreia incidentul ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar.

"În conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS şi gestionează aspectele care ţin de siguranţa navigaţiei în zonele aflate în competenţa sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilităţi privind monitorizarea şi managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naţionale navigabile, şi nu atribuţii de monitorizare operaţională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinaţie militară, responsabilitate care revine instituţiilor competente în domeniul apărării şi securităţii naţionale", a transmis ANR.

Potrivit instituţiei, echipamentele utilizate sunt proiectate pentru identificarea navelor cu semnătură radar clară, iar obiectele de mici dimensiuni sau concepute pentru a evita detecţia sunt dificil sau imposibil de depistat în mod constant.

„Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale", precizează comunicatul.

Pe baza schimbului de informaţii cu autorităţile competente şi a măsurilor preventive adoptate, traficul naval în porturile Constanţa Nord şi Sud a fost suspendat la ora 08:15 şi reluat la ora 15:00.

În paralel, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat încetarea măsurilor de evacuare dispuse după incident, precizând că populaţia poate reveni la activităţile obişnuite. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că, în urma evaluărilor efectuate, nu mai există niciun pericol în zona costieră a Mării Negre, astfel că intervenţiile de evacuare preventivă au fost sistate.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, drona maritimă, descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropierea sediului ARSVOM, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a provoca victime.

Cronologia evenimentelor

Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliția de Frontieră, s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru;

Drona care a explodat în Portul Constanța: firul evenimentelor, minut cu minut

10:28 - drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;

10:29 - a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Până în momentul de față nu au fost înregistrate victime;

10:32-11:30 - au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgență 112, care sesizau explozii sau cereau explicații;

10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanța, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de 10 mile marine (18 km) față de aceasta;

10:54 - a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susținerea intervenției;

11:05 - polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanța;

11:21 - a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanța;

11:29 - a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor;

11:50 - a fost ridicat un al doilea elicopter din județul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;

13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, stațiunile Costinești (plaja), Vama Veche, Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului;

14:35 - a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Măsuri dispuse

Pentru asigurarea intervenției în sprijinul cetățenilor, au fost dispuse imediat următoarele măsuri:

- evacuarea populației

- izolarea perimetrului

- restricționarea traficului

- cercetarea la fața locului.

Pentru implementarea acestor măsuri au acționat cadrele MAI, MApN și SRI.