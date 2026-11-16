Luni după-amiază, nava SAR Artemis a fost trimisă pentru salvarea unui cargobot aflat în derivă în zona Midia din județul Constanța.

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O intervenție de salvare a fost solicitată în Marea Neagră, după ce cargobotul MARIAM M, care navighează sub pavilion Tanzania, a rămas în derivă în apropierea Portului Midia.

Potrivit Căpităniei Zonale Constanța, citată de publicația Ziua de Constanța, nava se afla la aproximativ 6 mile marine de digul de nord Midia, în momentul solicitării intervenției.

Apelul de asistență a fost transmis către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) la ora 13:55.

În urma solicitării, nava de salvare SAR Artemis a plecat din dana 78 a Portului Constanța, la ora 14:12, pentru a ajunge la cargobotul aflat în derivă și a acorda asistența necesară.

Intervenția este desfășurată de echipele ARSVOM, în zona maritimă din apropierea Midia.