Mii de jucării contrafăcute, confiscate în Portul Constanța

Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor și pot fi înghițite de cei mici.

În portul Constanța Sud–Agigea au fost descoperite cantități mari de marfă contrafăcută. De la 1 ianuarie, vameșii au identificat 884.000 de articole, evaluate la 6 milioane de euro, dintre care 75% sunt produse contrafăcute.

Specialiștii avertizează că multe jucării sunt periculoase pentru copii, iar 90% din marfa confiscată provine din China.

De asemenea, vameșii ne spun că, în primul rând, ar trebui să fim foarte atenți la preț. Dacă este un preț foarte mic, atunci ar trebui să ne ridice un semn de întrebare, dar și faptul că nu au etichete și nu au instrucțiuni, scrie Observator.

În februarie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa peste 12.000 jucării în valoare de aproximativ 2.000.000 lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor.