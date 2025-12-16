Video Un motociclist ucrainean, reținut la frontieră după ce a încercat să pătrundă în România cu viteză mare

Un bărbat care a încercat să pătrundă cu viteză pe teritoriul României a fost reținut de poliția de frontieră la punctul de trecere Porubne, la granița dintre Ucraina și România.

Sursa video: DPSU

Potrivit Serviciului de Stat al Poliției de Frontieră a Ucrainei, bărbatul nu avea motive legale pentru a traversa frontiera. El nu intenționa să treacă prin controlul de frontieră și vamal și a încercat să forțeze punctul de trecere cu viteză mare, au precizat reprezentanții serviciului.

Polițiștii de frontieră l-au reținut pe bărbat, iar împotriva lui au fost întocmite protocoale administrative. Acesta, împreună cu motocicleta, a fost predat reprezentanților Poliției Naționale. Un videoclip care surprinde momentul reținerii a fost publicat ulterior online.

Dacă instanța îl va găsi vinovat, bărbatul riscă să fie pedepsit conform articolului 332-2 din Codul Penal al Ucrainei (Trecerea ilegală a frontierei de stat a Ucrainei). Conform acestui articol, pedeapsa poate fi între trei și opt ani de închisoare.