Sistemul european de Intrare/ Ieșire a fost extins la alte puncte de frontieră din România. Se va renunța la ștampilatul pașapoartelor

Poliția de Frontieră anunță că, începând de luni, 10 noiembrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este operațional și în noi puncte de trecere a frontierei din județele Timiș, Botoșani, Suceava și Satu Mare, precum și la Aeroportul Suceava.

Noile puncte în care sistemul a devenit funcţional sunt Jimbolia şi Lunga (judeţul Timiş), Racovăţ (Botoşani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) și Aeroportul Suceava. Extinderea vine după ce sistemul a fost introdus pe 12 octombrie în punctele Midia, Stânca, Naidaş, Sighet şi pe Aeroportul Sibiu.

EES este aplicat doar cetățenilor din state non-UE care călătoresc în spațiul european pentru şederi de scurtă durată, de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile. La această etapă, sistemul funcționează doar prin colectarea datelor din documentele de călătorie, fără a prelua date biometrice, precum imaginea facială sau amprentele.

Sistemul înregistrează automat data și locul fiecărei intrări și ieșiri din țară, calculează durata șederii legale și înlocuieşte treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor. În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, documentele de călătorie vor continua totuși să fie ștampilate.

Amprentarea va fi aplicată doar cetățenilor non-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor care nu pot oferi amprente și a celor care deţin permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de state membre ale Uniunii Europene.

Detalii suplimentare privind noul sistem sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene: www.travel-europe.europa.eu/ees