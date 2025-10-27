search
Luni, 27 Octombrie 2025
Încrengături în jurul spitalului privat din Constanța, unde o mamă a murit după naștere. „Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului”

Publicat:

În jurul spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere, există mai multe încrengături decât problemele ce reies din raportul oficial, care arată că unitatea funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți.

Tânăra a m,urit după naștere. FOTO arhivă personală Facebook
Tânăra a m,urit după naștere. FOTO arhivă personală Facebook

Faptul că Spitalul Armonia a funcționat între 2009 și 2025 ca unitate medicală, deși clădirea avea destinația de hotel, nu este sigurul aspect ciudat legat de această unitate medicală.

„Creativitate”, în loc de respectarea protocoalelor

O moașă care a lucrat în spital a poveștit, pentru Digi 24, cum, în loc de respectarea protocoalelor medicale, medicilor li se cerea „creativitate”.

 Femeia a relatat despre avertismentele primite la angajare de la colegi:

„Ei, fiind mai vechi ca mine, mă avertizau: «Nu face asta, că o să ți pară rău dacă lucrezi aici. E o bombă cu ceas, sunt riscuri peste tot»”

În plus, acționarii aveau legături cu politicieni locali, pe care îi măguleau la evenimente publice organizate cu susținerea spitalului. 

Traseul spitalului

Fosta angajată a amintit că spitalul a luat naștere în anul 2008, când ginecologul Mohamed Zaher, implicat în mai multe afaceri în județ, a înființat firma ISIS Medical Center SRL.

De altfel, acesta a și fost numele spitalului până a fost schimbat în Armonia. (Zaher conduce și Armonia Grup, care include toate afacerile derulate de acesta, inclusiv cele două spitale private - Armonia și Heka, potrivit sursei citate). În anul 2008, în acționariatul companiei a intrat și ginecologul Vlad Tica, cel care fost, până recent, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Județean Constanța.

„Ce livrau era ceva sub orice critică posibilă”, a mărturisit fosta angajată a spitalului privat.

În 2008, anul în care Vlad Tica a intrat în conducerea ISIS Medical Center, compania și-a mutat sediul în bulevardul Mircea cel Bătrân 102.

„Era chiar branduit peste tot și în spital, practic, funcționa acest birou al domnului Mazăre”

În același timp, acolo funcționa sediul Partidului Social Democrat Constanța și biroul de parlamentar al fostului senator PSD Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazăre).

„Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului. Era chiar branduit peste tot și în spital, practic, funcționa acest birou al domnului Mazăre”, a amintit fosta angajată a spitalului Armonia.

Fostul președinte PSD Constanța, Felix Stroe, declara pentru publicația locală Ziua de Constanța, în anul 2014, că „s-a vândut și acest sediu din Constanța unei firme din Cipru, care ne-a evacuat, ne-a dat afară pe stradă, pentru că are alte planuri de afaceri”. 

Publicația constănțeană sublinia că este vorba de compania cipriotă Talmage Overseas Limited.

Între 2011 și 2017, Talmage Overseas Limited s-a regăsit, printr-o altă companie din România, în acționariatul firmei ISIS Medical Center.

Tot potrivit informațiilor apărute în presa locală, Talmage Overseas Limited era una dintre companiile cipriote legate la afacerile derulate de gruparea politică Mazăre - Constantinescu (Nicușor Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța) - Strutinsky (Sorin Strutinsky, afacerist).

Citește și: Nicu Ștefănuță, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere: „Soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii”

Talmage Overseas Limited apare și în dosarul Retrocedărilor, în care procurorii subliniau că patrimoniul public al Constanței „a fost deposedat de mari suprafețe de teren intravilan, în valoare de 114 milioane de euro”, dosar în care fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru „abuz în serviciu contra intereselor publice”, iar Nicușor Constantinescu a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru aceeași acuzație. 

Din 2011, Asociația Clubul Isis, cu susținerea Spitalului Privat Isis, a organizat Gala „10 Oameni de Valoare pentru Constanța”.

Teoretic, evenimentul și-a propus să omagieze personalități științifice sau artistice ale județului, dar din 2011 până în 2013, câștigător al premiului de la categoria „politică” a fost Radu Mazăre, iar în 2014, câștigătorul premiului a fost Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței.

La aceeași gală au mai primit premii și alți oameni politici locali, precum Nicușor Constantinescu sau Decebal Făgădău. 

Ministerul Sănătății a sesizat DNA

Amintim că Ministerul Sănătății a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în urma unui control amplu efectuat la spitalul privat din Constanța. Verificările au scos la iveală nereguli extrem de grave, care ar putea constitui fapte de natură penală.

Raportul oficial arată că unitatea medicală funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți. Blocul operator al spitalului a fost suspendat, iar Ministerul Sănătății a aplicat șapte amenzi contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei.

Controlul Ministerului Sănătății a constatat o serie de nereguli grave. Spitalul a funcționat între 2009 și 2025 ca unitate medicală, deși clădirea avea destinația de hotel. Autorizația pentru schimbarea destinației a fost emisă abia în iulie 2024. Blocul operator și secția ATI nu respectau normele sanitare, fiind dispusă suspendarea activității până la intrarea în legalitate. 

Alte probleme constatate:

- Lipsa circuitelor funcționale pentru materiale sterile și nesterile.

- Probele biologice și produsele sanguine erau păstrate în frigidere casnice, deși este nevoie de frigidere speciale, și nu aveau avizul Centrului de Transfuzie Sanguină.

- Frigiderul cu probe anatomopatologice se afla lângă lenjeria curată și biocide.

- Biocide și materiale sanitare expirate au fost găsite în blocul operator.

- Documente incomplete privind transfuziile de sânge și proceduri interne neactualizate.

- Spațiul pentru deșeurile medicale periculoase era neconform.

- Saboții medicali nu erau sterilizați, iar finisajele sălilor de operație nu permiteau igienizarea corectă.

- Lipsa filtrelor sanitare pentru personal, pacienți și vizitatori.

Moartea tinerei de 29 de ani a declanșat un adevărat scandal

Tragedia care a dus la declanșarea anchetei a avut loc la începutul lunii octombrie. O tânără de 29 de ani din Giurgiu a venit să nască în clinica privată din Constanța, însă după naștere starea ei s-a agravat. A fost transferată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Citește și: Nereguli grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără: funcționase ca „hotel” pentru 16 ani. Reacția spitalului
Constanţa

