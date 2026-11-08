Incident grav în sediul Poliției Locale Constanța. O angajată a tras din greșeală cu pistolul din dotare

O angajată a Poliției Locale Constanța a tras accidental un foc de armă chiar în sediul instituției, la finalul programului de lucru. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar au fost înregistrate pagube materiale minore. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs evenimentul.

În caz a fost deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept și distrugere. Foto: Poliția Română

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii Secției 4 au fost sesizați, sâmbătă, cu privire la faptul că într-o instituție publică din municipiu s-a tras accidental un foc de armă.

Din primele verificări a reieșit că o femeie în vârstă de 36 de ani, angajată a instituției și autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat necorespunzător pistolul din dotare, în zona de acces către camera de armament, în momentul încheierii programului de lucru.

În urma manevrării defectuoase, arma s-a descărcat accidental. Glonțul a provocat doar pagube materiale minore, fiind identificate urme de ricoșeu pe pardoseală și pe un geam. Nicio persoană nu a fost rănită.

Dosar penal după focul de armă tras accidental în sediul Poliției Locale Constanța

Polițiștii au ridicat și sigilat arma, precum și elementele de muniție, acestea urmând să fie supuse unei expertize.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept și distrugere. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Conform unor surse News.ro, instituția în care a avut loc incidentul este Poliția Locală Constanța.