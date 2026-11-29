Spaniolii sunt chemați duminică, 29 noiembrie, la urne pentru alegeri parlamentare anticipate. Secțiile de votare sunt deschise între orele 09:00 și 20:00, ora locală.

Alegeri în Spania Foto: Shutterstock

Premierul Pedro Sánchez a anunțat scrutinul pe 5 octombrie, după ce Parlamentul a respins două decrete privind locuințele. Șeful guvernului a invocat necesitatea obținerii unui sprijin parlamentar mai larg pentru continuarea proiectului său politic, relatează El País.

Aproape 39 de milioane de alegători pot participa la scrutin. Dintre aceștia, aproximativ 1,6 milioane au împlinit 18 ani de la alegerile din iulie 2023 și pot vota pentru prima dată la parlamentare. Alegătorii vor decide, între altele, componența Congresului Deputaților, care are 350 de locuri, potrivit News.

Locuințele și tensiunile sociale, în centrul campaniei

Campania oficială a început în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, imediat după greva generală care a provocat reacții opuse din partea partidelor. Accesul la locuințe, serviciile publice și situația economică s-au numărat printre principalele teme ale dezbaterii electorale.

Încă de la anunțarea alegerilor, Sánchez a recunoscut că guvernul nu și-a îndeplinit toate obiectivele și că persistă probleme privind inegalitățile, serviciile publice și accesul la locuințe. Premierul a susținut că reformele necesită reînnoirea și extinderea sprijinului electoral.

„Locuinţele vor fi marea noastră prioritate în următoarea legislatură. Trebuie să construim mai multe locuinţe, în special sociale, şi să reglementăm acest domeniu. Şi pentru asta, avem nevoie de o majoritate progresistă în Parlament", a declarat, printre altele, pe 25 noiembrie, Pedro Sánchez, conştient de importanţa acestui subiect pentru populaţie, notează presa internaţională.

Greva generală din 11 noiembrie a evidențiat divergențele dintre sindicate și opoziție. Liderul CCOO, Unai Sordo, a prezentat mobilizarea drept un succes și a invocat dificultățile de acces la locuințe. În schimb, liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a calificat protestul drept un eșec și un act electoral mascat.

Perioada preelectorală a fost marcată și de tragedia feroviară de la Urda, soldată cu 69 de morți. Accidentul a fost urmat de plecarea lui Óscar Puente de la conducerea Ministerului Transporturilor, iar circumstanțele demisiei sale au alimentat disputa politică.

Sánchez caută sprijin pentru continuarea guvernării

Pedro Sánchez și PSOE au mizat pe mobilizarea electoratului de stânga și pe atragerea indecișilor. Socialiștii și-au lansat campania la Sevilla. De cealaltă parte, Alberto Núñez Feijóo, liderul PP și candidat la conducerea guvernului, a atacat poziția executivului și a sindicatelor în disputa privind greva generală.

La dreapta PP-ului, Vox intenţionează, de asemenea, să influenţeze rezultatul alegerilor. Preşedintele său, Santiago Abascal, reconfirmat drept candidat, speră să confirme ascensiunea partidului său de extremă dreaptă, care se bucură de o dinamică favorabilă în sondaje. Un astfel de rezultat i-ar consolida ponderea în negocierile pentru formarea unei majorităţi şi influenţa asupra orientărilor viitorului guvern.

La stânga PSOE, principala noutate a acestor alegeri este crearea Frente Amplio. Această vastă coaliţie reuneşte, printre altele, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Batzarre, Recortes Cero, Verdes Equo şi Somos Partido Progresista. Condusă de Ada Colau, fosta primăriţă a Barcelonei, aceasta îşi propune să unească forţele progresiste dincolo de diviziunile lor tradiţionale.

După alegeri, candidatul la funcţia de premier trebuie să obţină învestitura deputaţilor, cu majoritate absolută în cadrul unui prim vot sau cu majoritate simplă în cadrul unui al doilea vot, organizat 48 de ore mai târziu.

Senatul numără în prezent 266 de membri, dintre care 208 sunt aleşi direct de cetăţeni şi 58 sunt desemnaţi de parlamentele comunităţilor autonome. Doar primii 208 vor fi aleşi pe 29 noiembrie.

Noile Camere se vor reuni pentru şedinţa constitutivă pe 23 decembrie.