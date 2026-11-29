Inteligența artificială schimbă piața muncii, iar nesiguranța profesională și transformările din societate îi fac pe tot mai mulți oameni să-și regândească rolul și viitorul. În emisiunea „Next. Economia viitorului”, jurnalistul și coach-ul Ionuț Iordache explică de ce bărbații au nevoie să lucreze cu ei înșiși, cum le afectează încrederea în sine schimbarea rolurilor în familie și de ce influencerii din manosferă exploatează singurătatea și frustrările acestora.

Foto: Adevarul

Irina Petraru: „Next. Economia viitorului”. Vorbim despre ce se întâmplă în piața muncii, despre ce se întâmplă cu joburile și despre cum vor evolua joburile în această perioadă în care inteligența artificială își spune cuvântul. Vor dispărea, vor apărea sau vor fi puternic influențate de avansul tehnologiei? De foarte multe ori, atunci când vorbim despre „coach”, nu știm exact la ce ne referim. Ce este un coach, cu atât mai mult cu cât e un termen care vine din limba engleză? E același lucru cu psihoterapeutul? E altceva, face altceva? De ce ne-am duce la un coach și nu am folosi inteligența artificială ca să ne dea sfaturi de viață? Toate acestea sunt întrebări legitime pe care le vom ridica în interviul de astăzi. Și, mai ales, aș vrea să lămurim de la început un lucru: de ce să te faci coach? Care e diferența dintre coach și psihoterapeut? Pentru că „dacă nu mai ai ce să faci, atunci te faci coach” – asta spun foarte mulți.

Altul este cazul invitatului meu, pentru că el pleacă dintr-un alt domeniu. Este vorba despre Ionuț Iordache. Este jurnalist de foarte multă vreme și a făcut acum pasul spre coaching, fără să renunțe însă la jobul din presă. Bun găsit, Ionuț!

Ionuț Iordache: Mulțumesc, Irina, pentru invitație. Mă bucur că avem ocazia să vorbim despre un subiect care pe mine chiar mă pasionează.

Irina Petraru: Deci, de ce te-ai făcut coach și cum ajungi coach, practic vorbind?

Ionuț Iordache: Există mai multe căi. În România poți să devii ușor coach. Cea mai simplă cale, dar cred că și cea mai greșită, este să faci un curs de consilier de dezvoltare personală. Durează foarte puțin – practic, într-o săptămână, două, poți să ai această diplomă. Am făcut și eu acest curs și mi-am dat seama că nu m-a ajutat cu nimic. Era vorba doar de o diplomă. Apoi m-am înscris la o școală de coaching atestată internațional. Și de ce m-am înscris? Pentru că, așa cum ai spus și tu, acum putem să folosim inteligența artificială sau internetul și să aflăm o grămadă de metode, trucuri, sfaturi.

Dar pe mine m-a interesat foarte mult să fac o școală, pentru că o școală te învață etica. Te învață cum să nu-i faci omului mai mult rău decât bine. Și atunci am făcut această școală, care a durat 7 luni. Am avut un examen serios și urmează să dau și pentru un atestat internațional. Deci cred că este foarte important ca o persoană care vrea să lucreze cu un coach să se uite în primul rând ce a făcut coach-ul ăla, ce școală a făcut. Și poate ar trebui ca prima discuție să fie exact despre acest lucru: „Cu ce mă poți ajuta? Care e experiența ta?”. Nu doar să te duci așa, pentru că l-ai văzut pe social media și ți-a atras atenția.

Irina Petraru: Tu te-ai nișat pe un anumit domeniu și vom vorbi despre asta, pentru că, da, poți fi coach pentru foarte multe domenii – financiar, să zicem. Tu ai mers spre zona bărbaților. E o zonă foarte controversată, pentru că intri în contradicție cu așa-numita manosferă, despre care vom vorbi. Dar să le luăm pe rând. Care este diferența dintre coach și psihoterapeut?

Ionuț Iordache: Cea mai simplă explicație e că psihoterapeutul se uită în trecutul tău, pe când coach-ul se uită la prezent și la viitor. Mie mi se pare că aceste două meserii merg foarte bine împreună. În cazul meu, au mers foarte, foarte bine, pentru că nu poți să faci coaching dacă n-ai făcut pace cu trecutul tău. Pe mine m-a ajutat foarte mult terapia să înțeleg ce răni, ce traume aveam și să mi le vindec. Terapia individuală.

Irina Petraru: Te-ai dus tu la terapeut, da?

Ionuț Iordache: Exact. Dar apoi, degeaba înțelegeam eu despre ce este vorba, dacă nu treceam la munca cu mine: să am grijă de corpul meu, de mintea mea, să-mi fac creierul aliatul meu, și nu dușmanul meu. Și în această fază m-a ajutat coaching-ul.

Irina Petraru: Și dacă mergi către zona asta de coaching, ce poate să te învețe coach-ul, spre deosebire de psihoterapeut? Mai bine zis, cu ce așteptări ar trebui să mă duc la un coach?

Ionuț Iordache: În primul rând, trebuie să înțelegem foarte clar – și asta am învățat și eu la școală, e un lucru foarte bun pe care l-am învățat acolo – că relația coach–client este o relație de egalitate. Coach-ul nu se situează mai presus, ca să-i dea sfaturi clientului, pentru că n-are de unde să știe ce funcționează pentru el. Ce a funcționat pentru mine nu va funcționa pentru toată lumea. Și atunci există un risc foarte mare ca sfatul tău să-i facă mai mult rău decât bine. Coach-ul te ajută să descoperi un potențial de care nu ești conștient. Asta ar fi definiția cea mai simplă.

Și dacă ar fi să fac o metaforă, imaginați-vă un bărbat – că tot mă axez pe bărbați – care se ține cu mâinile de niște gratii și zice: „Ce nasol, uite, sunt aici legat de chestia asta!”. Să spunem că gratiile alea sunt ideile noastre preconcepute. Ce face un coach? Aprinde un pic lumina și, din discuția cu persoana respectivă, o face să se uite și în stânga, și în dreapta. Că poate în stânga și în dreapta nu e niciun perete. Coach-ul are acest rol, de a-i scoate la suprafață clientului și alte perspective. Ca să nu mergi cu ochelari de cal pe aceleași tipare pe care ai mers până acum și să te aștepți la rezultate diferite.

Irina Petraru: Așa, și intrăm în zona în care tu vrei să te nișezi: coach pentru bărbați. Deși, probabil, dacă vei avea și cliente, cu siguranță vor fi întrebări legate de zona relațiilor. Intrăm astfel pe un teritoriu extrem de profitabil în acest moment, pentru că există nenumărate aplicații de dating, nenumărate ocazii de socializare – sunt foarte la modă întâlnirile de socializare în care să cunoști oameni pentru amiciție sau chiar un viitor partener ori o viitoare parteneră. De aceea, intrând în partea asta a discuției: ce ar trebui să facă un coach pentru bărbați? Pentru ce apelează bărbații, în general, la un coach?

Ionuț Iordache: În primul rând, cred că un coach aplică aceeași metodă de lucru, indiferent că e coach pentru bărbați, de business, pentru femei, de relații sau mai știu eu ce. Eu m-am nișat pe bărbați pentru că, spre deosebire de femei, consider că bărbații foarte mult timp nu au lucrat cu ei înșiși. Din discuțiile cu clienții, cu bărbații în general – și am fost mult mai deschis să am aceste discuții –, mi-am dat seama că s-a ajuns la un punct în care își doresc și ei acest lucru. Bineînțeles, bărbații sunt un pic mai rezervați decât femeile, pentru că noi am fost obișnuiți să nu cerem ajutor.

Dacă ne ducem la terapeut sau la coach, lumea o să râdă de noi că suntem slabi sau mai știu eu ce. Și atunci mi-am zis: „Hai să mă duc în direcția asta”, pentru că cred foarte mult că în viitorul apropiat va fi o nevoie foarte mare de asemenea persoane, fie că e vorba de coach, de mentor sau de terapeuți. Pentru că, exact cum ziceai și tu, AI-ul e tot mai prezent în viața noastră, provoacă foarte multă anxietate și probabil se vor pierde foarte multe locuri de muncă. Iar pentru un bărbat, locul de muncă este de multe ori sensul vieții lui, pentru că trebuie să câștige bani, trebuie să ofere familiei liniște financiară.

Și atunci, în momentul în care ți-ai pierdut jobul, practic ți-ai pierdut un sens foarte important în viață. Un coach te-ar putea ajuta să găsești un alt sens, un alt domeniu. Uite, de exemplu, am fost ieri la un eveniment cu antreprenori și am auzit acolo o idee foarte faină: că noi acum trăim mult mai mult decât generațiile trecute, dar nu numai că viața e lungă, ea a devenit și foarte largă. În sensul că nu mai suntem ca părinții noștri. Mama a fost educatoare de când a terminat liceul.

Irina Petraru: Ai foarte multe opțiuni.

Ionuț Iordache: Exact. Acum, pur și simplu, te poți reinventa. La orice vârstă poți învăța atâtea lucruri, așa cum am făcut și eu cu coaching-ul. Mie îmi place foarte mult jurnalismul și o să continui și pe partea asta. Dar mi-am dat seama că, pentru a ajuta mai mulți oameni, pentru a fi de folos comunității, cum ar veni, trebuie să ies un pic din zona mea de confort, de acolo de unde mi-e mie bine. Și dacă vreau să-mi fie mie bine, în primul rând trebuie să am în jurul meu oameni care se simt bine. Pentru că e o iluzie să credem că ne va fi bine în condițiile în care în jurul nostru toată lumea e tristă, știi?

Irina Petraru: Corect. Dar, dacă intrăm în discuția asta, ce își doresc bărbații de la un coach? Dacă ar fi să facem un clasament, care sunt cele mai mari temeri ale bărbaților?

Foto: Adevarul

Ionuț Iordache: În primul și în primul rând, încrederea în sine. Aici mi se pare că e cel mai mult de lucru, pentru că în ultimul timp bărbații și-au pierdut din puterea asta – care de multe ori era o putere toxică –, puterea financiară în raport cu femeile. Acum 10, 20, 100 de ani, bărbatul era cel care câștiga bani și, normal, avea o putere mult mai mare în familie, într-o relație, față de femeie. În ultimii ani, această diferență de câștiguri s-a echilibrat. Sunt foarte multe femei care câștigă foarte mulți bani și atunci bărbații nu mai știu cum să se raporteze la ele.

Irina Petraru: E un motiv de frustrare pentru un bărbat faptul că partenera lui câștigă mai mult?

Ionuț Iordache: Pentru un bărbat care nu a conștientizat lucrul ăsta și nu lucrează cu el însuși ca să vină în relație cu ceva în plus, da, este un motiv de frustrare. Și îți dau aici un exemplu personal. Când eram mai tânăr, pe la 20–22 de ani, aveam și eu ideea asta preconcepută: trebuie să câștig mai mult decât femeia cu care sunt. Și chiar la un moment dat m-am întâlnit cu o fată, ne-am înțeles foarte bine, am avut chimie din prima, iar când am condus-o la mașină și am văzut ce mașină are, i-am zis la revedere și am pus punct.

Irina Petraru: Te-ai panicat văzând că e „out of your league”, ca să spun așa, din altă categorie de câștig.

Ionuț Iordache: Exact, da. Deși îi plăceam. Asta zic: aveam mentalitatea aia pe care probabil foarte mulți o au, știi? „Dacă nu câștig suficient, eu cum mai pot să...?” În timp, bineînțeles, lucrând cu mine și dându-mi seama că nu doar aspectul financiar contează, nu mai am această problemă. Dar foarte, foarte mulți bărbați au această frustrare, pentru că, exact cum spuneai tu de manosferă, în social media și peste tot încă se promovează ideea asta toxică: că trebuie să avem nu știu ce mașină, că femeile vor bărbați cu bani... Și atunci, dacă nu ajungem la o stare de bine cu noi așa cum suntem, apar aceste frustrări. Pentru că, să fim sinceri, când ne uităm pe social media și avem impresia că toată lumea are bani și numai eu nu am, e de fapt o păcăleală: ăia sunt 1% și, din ăia 1%, vreo jumătate mint.

Irina Petraru: Poate e doar percepție, da – sunt pur și simplu oameni filmați într-un decor care n-are nicio legătură cu ei. Dar spuneai că ai întâlnit de foarte multe ori la bărbați neîncredere în propriile capacități. Care ar mai fi celelalte temeri recurente ale bărbaților?

Ionuț Iordache: O altă problemă pe care am observat-o a fost nevoia de apartenență la un grup. Noi, bărbații, nu reușim să creăm comunități în care să ne susținem unii pe alții. Pe această nevoie se bazează și influencerii ăștia din manosferă și profită mai ales de tineri, care sunt din ce în ce mai singuri. Au nevoia aceasta de apartenență și, dacă urmăresc un asemenea influencer și fac parte din comunitatea lui, simt că fac și ei parte din ceva. Dar, bineînțeles, e ceva superficial. Sunt studii care arată că băieții care îi urmăresc pe acești influenceri nu numai că nu își rezolvă această nevoie, ci, după o anumită perioadă de timp, se simt și mai singuri și mai neîncrezători în ei.

Irina Petraru: Deci este o încredere sau o apartenență falsă. După aceea, când te pui noaptea în pat sau te uiți în oglindă, îți dai seama că ești tot acolo. Tot singur și tot frustrat.

Ionuț Iordache: Exact, exact, da.

Irina Petraru: Dar, uite, se vorbește despre acest fenomen, „male loneliness”, singurătatea bărbaților. De ce crezi că se întâmplă asta?

Ionuț Iordache: Aici sunt foarte, foarte multe cauze. Pe mine, în ultimii 3–4 ani, m-a pasionat foarte mult relația dintre bărbat și femeie. Am citit o grămadă de studii și, pe an ce trece, studiile arată că suntem tot mai mulți oameni singuri. Și motivele... La început m-am focusat pe femei, pentru că dezvoltarea mea personală și lucrul cu mine au venit mai degrabă alături de femei.

Irina Petraru: Și dorind să oferi un exemplu fiicei tale.

Ionuț Iordache: Exact, de acolo, da. Și am văzut doar perspectiva femeilor. Ele îmi spuneau următorul lucru: „Uite, am lucrat atât cu mine, câștig mai mulți bani, nu mai accept un bărbat inferior, un bărbat care e agresiv sau un bărbat care mă ține sub papuc”. Și le-am dat dreptate. Am crezut că problema e doar la bărbați: că ei nu lucrează cu ei înșiși, că au rămas în urmă, cu vechile mentalități.

Dar apoi, vorbind și cu bărbații, mi-am dat seama că și ei au dreptate din multe puncte de vedere. Unu, există acești bărbați care au rămas la fel și, pentru că situația s-a schimbat, sunt un pic debusolați, nu mai știu ce să facă. Dar, în același timp, există și bărbați care lucrează cu ei înșiși și care, la rândul lor, nu mai acceptă lângă ei femei care să-i critice, care să... Cum știi, cum sunt în stand-up comedy toate glumele alea – cum sunt femeile, cum era mama...

Irina Petraru: Trebuie să evoluezi, să treci mai departe.

Ionuț Iordache: Exact, știi? Și am întâlnit foarte, foarte mulți bărbați care au lucrat și ei cu ei înșiși și nu mai acceptau lângă ei femei cicălitoare, femei cu care să nu se simtă într-o echipă, știi? Deci cred că, pe de o parte, problema este că sunt oameni care rămân la fel, în niște vremuri care nu mai sunt ca acum 30 de ani, și se așteaptă să obțină aceleași rezultate.

Irina Petraru: Să fie femeia supusă și să câștige mai puțin, dacă se poate, da.

Ionuț Iordache: Timpul ăla e clar că nu se va mai întoarce. Și, în al doilea rând, sunt oameni care se schimbă, care lucrează cu ei înșiși și care nu se mai mulțumesc cu puțin. Și atunci mai apare o problemă. Uite, am citit o carte foarte faină, care se numește „Paradoxul alegerii”.

Trăim într-o perioadă în care avem impresia că avem foarte, foarte multe opțiuni, știi? Mai ales cu social media, cu aplicațiile astea de dating. Ieșim cu cineva: nu-mi plac ochii, parcă are ochiul nu știu cum, lasă că mai am 200 pe listă. Și tot așa, e ca la păcănele, știi? Tot ai impresia că o să pice speciala. Dar nu va pica nicio specială. Și atunci te poți păcăli foarte, foarte ușor: „Nu, nu mai stau cu persoana respectivă, că uite, are un mic defect sau ceva care mie nu-mi convine”. Și în stilul ăsta nu o să rămâi niciodată cu nimeni, știi?

Andrew Tate reacționează la miniseria Netflix unde este făcut responsabil de radicalizarea tinerilor. Ce este regula 80-20

Irina Petraru: Dacă tot am ajuns la platformele de dating, să vorbim despre ce se întâmplă acolo. Dacă vine un client la tine, îi recomanzi să își facă un profil de Tinder, să zicem?

Ionuț Iordache: Așa cum îți spuneam la început, un coach nu ar trebui să recomande ceva unui client. În primul rând, coach-ul ar trebui să afle ce părere are persoana respectivă despre această aplicație: care sunt ideile ei preconcepute, dacă crede că îi folosește sau nu. Dar, așa, în emisiunea noastră, pot să spun că orice lucru care aduce oamenii unul lângă altul e bun, dacă știm să-l folosim. Îți spun că și eu am folosit aceste aplicații. Sunt cu iubita mea de un an și jumătate.

Irina Petraru: V-ați cunoscut pe o aplicație de dating?

Ionuț Iordache: Da, ne-am cunoscut acolo. Ceea ce cred că funcționează oriunde. Oriunde.

Irina Petraru: Nu doar pe aplicații de dating, sau...

Ionuț Iordache: E să fii autentic, să spui de la început ce vrei. În primul rând, să știi tu ce vrei, că sunt foarte mulți care nu știu. Și atunci funcționează orice. Uite, îți dau un exemplu: eu am avut o perioadă în care am zis că nu mai vreau să intru în relații, că vreau să lucrez cu mine, să îmi fac un pic de ordine în viața mea. După aia, când s-a terminat această perioadă, am zis: „Băi, hai să văd...”. Nu mai știam la ce să apelez, nu mai fusesem pe piața asta a datingului de vreo 16 ani, că fusesem într-o relație mai lungă. Și am început să încerc absolut orice. Am început să vorbesc cu fete la metrou, într-o cafenea... Și toate au avut plusuri și minusuri, știi?

Ce a fost interesant e că femeile care erau în online se plângeau de bărbații din online. Ziceau că nu mai sunt bărbați care să te curteze în viața reală. Femeile cu care vorbeam în viața reală spuneau că s-au săturat de bărbații care le abordează în viața reală și vor să fie abordate în online, că e un spațiu mai sigur. Deci, din experiența mea, cred că toate au plusuri și minusuri: și curtarea în viața reală, și folosirea unei aplicații, sau, acum, au apărut aplicații care te combină bazându-se pe inteligență artificială. Dar toate ar trebui să aibă un numitor comun: să fii tu autentic, să spui de la început: „Uite, eu sunt ăsta, asta vreau, asta îmi doresc, aici aș putea să fac niște compromisuri, aici nu vreau să fac compromisuri”. Și atunci nu contează cum ai ajuns să te întâlnești cu persoana respectivă, ci ce faci din momentul în care te-ai întâlnit.

Dacă tu minți de la început – fie că te întâlnești la metrou cu cineva și spui „folosesc și eu metroul astăzi, dar de obicei merg cu Ferrari”, fie că o spui în aplicație –, nu o să funcționeze niciodată, știi?

Irina Petraru: Și pericolul cel mai mare al unei astfel de aplicații de dating care ar fi? La ce pericol să fim atente noi, femeile, și să fie atenți bărbații? Din punctul tău de vedere.

Ionuț Iordache: Acum, din câte îți spun, din punctul meu de vedere, pericolele sunt mult mai mici. Pentru că aceste aplicații au foarte multe...

Irina Petraru: Filtre, mai nou, da.

Ionuț Iordache: Filtre. Am înțeles că și faza asta, cu poze editate sau poze cu altcineva, nu prea mai poți s-o faci, pentru că trebuie să te verifici cu un video și acolo e mai greu de păcălit. Deci e clar că aceste aplicații încearcă să mențină un sistem de siguranță. Uite, de exemplu, chiar citeam zilele astea că, nu mai știu, Tinder sau Bumble oferă un serviciu prin care să ieși la întâlnire și cu niște prieteni. Și am înțeles că are mare succes în rândul tinerilor, pentru că ei nu mai au aceste abilități pe care le-am avut noi de a ieși cu cineva și se simt mai în siguranță dacă vin la prima întâlnire, să zic așa, și cu un prieten sau cu o prietenă. Deci e clar că siguranța e ceva mai mare, dar riscul nu e eliminat complet. Și cred că nu trebuie să credem întotdeauna ceea ce pare foarte frumos. Ăsta e un sfat pe care l-aș da oricui, indiferent de domeniu: când ceva sună foarte, foarte frumos, e bine să fii un pic Toma Necredinciosul.

Irina Petraru: Să verifici, da. Fă-ți și un double check. Apropo de posibilitatea de a ieși la masă și cu alți oameni, sunt foarte la modă acum grupurile de socializare, care, da, pot să-ți aducă inclusiv un partener. Cum ți se pare această idee de a ieși în grup, de a socializa cu alții într-un cadru organizat, versus aplicațiile de dating?

Ionuț Iordache: Aici mi se pare foarte interesantă ideea pe care au avut-o aceste aplicații, pentru că tot Tinder și Bumble au avut și această... și și-au dat seama, mă uitam pe niște cifre...

Irina Petraru: Au inclus și ei această ofertă, da.

Ionuț Iordache: Da, pentru că le-a scăzut foarte mult numărul utilizatorilor și și-au dat seama că oamenii s-au săturat, practic, să dea swipe și să vadă că tot nu sunt împreună cu cineva. Și s-au gândit: „Băi, hai să venim cu altceva”. Așa cum ți-am zis și mai devreme, depinde foarte mult cum abordezi această situație, știi? Mai contează foarte mult și dacă ești introvertit sau extrovertit, pentru că, dacă ești introvertit și te duci și mai sunt alte 10 persoane, s-ar putea să nu te simți la fel de bine ca atunci când te întâlnești doar cu persoana respectivă. Dar cred că e un cadru un pic mai relaxat atunci când sunt mai mulți.

Nu mai e presiunea aia: „Mamma mia, trebuie să mă comport exemplar, că e cu ochii numai pe mine”, știi? Eu n-am participat la așa ceva, deci îți spun doar din ce am auzit și din ce am mai citit despre aceste grupuri. Dar, așa cum am zis la început, atâta timp cât un eveniment, o aplicație sau orice altceva ne aduce împreună, e mult mai bine decât să stăm singuri în fața televizorului, să ne uităm pe pereți și să zicem ce viață nasoală avem, că nici în seara asta nu ne ia nimeni în brațe, știi?

Irina Petraru: Bun, dar dacă ar fi să-i dai cuiva un sfat ca să-și găsească partenerul sau partenera, ce ar trebui să facă? În primul rând, să iasă din casă, nu?

Ionuț Iordache: Da. Ți-aș da din nou exemplul meu. Până acum vreo 4-5 ani, habar n-aveam ce înseamnă iubirea și ce înseamnă relațiile. Mergeam după un clișeu pe care îl văzusem în familie, așteptam ca femeia să știe ce vreau eu și mi-am dat seama că intram mereu în același tipar de relații. Înainte dădeam vina pe femeie, că uite ce făcea, că nu e așa, că nu știu ce. După aceea, m-am oprit și m-am gândit: „Bă, dar stai, că poate greșesc și eu”, știi? Și am avut acei 2 ani în care pur și simplu am făcut terapie ca să înțeleg ce făceam eu greșit și ce aș putea să fac pentru ca o viitoare relație să fie mult mai sănătoasă decât ce aveam până atunci, știi? Și asta aș recomanda în primul rând.

În primul și în primul rând, trebuie să te gândești foarte sincer: ce faci tu – hai să nu zic greșit – anapoda într-o relație, cum ai putea să schimbi acel lucru, cu ce vii într-o relație, ce vrei tu de la o relație și de la viața ta. Și să fii foarte, foarte sincer, chiar cu riscul de a atrage o persoană din 100, în loc să joci niște roluri și să atragi 20 din 100, dar niciuna să nu te placă de fapt pentru cine ești tu cu adevărat. Primul pas și sfatul pe care îl dau eu oamenilor este acesta: întâi de toate, cunoaște-te pe tine, alege-ți viața pe care o vrei tu și fii sincer după aceea cu persoana cu care te întâlnești și spune-i: „Băi, uite, eu sunt ăsta, asta vreau; dacă ne potrivim, ok, dacă nu...”.

Irina Petraru: Da, să iei în calcul și asta. Că pur și simplu persoana cu care te întâlnești poate își dorește altceva.

Foto: Adevarul

Ionuț Iordache: Exact. Și aici mă gândesc că nu trebuie să mergem cu hârtiuța și să bifăm 100 de criterii. Mă refer la ce este important: dacă vrei copii sau nu, cum faci cu banii, care sunt obiectivele tale în viață; dacă ție îți place să citești și nu știu ce, iar cealaltă persoană poate vrea să meargă prin cluburi sau în vacanțe... La aceste criterii mă refer, la cele foarte importante, nu că ție îți place salata de vinete, iar celălalt ia zacuscă, și, dacă nu ne potrivim, la revedere, știi?

Irina Petraru: Bine, poate să mai țină și de dorința de a avea o familie a unuia dintre cei doi sau nu. E și ăsta un criteriu foarte important.

Ionuț Iordache: Da, da, da, exact la asta mă refer, la aspectele acestea foarte importante. Dar aici, repet, în primul și în primul rând, trebuie să-ți faci tu clar în cap ce vrei. Pentru că foarte mulți oameni au impresia că își doresc ceva, dar, când li se oferă acel ceva, își dau seama că de fapt nu era ce își doreau ei, ci ceea ce credeau ei că își doresc, știi?

Irina Petraru: Așa. Vorbeam de manosferă ceva mai devreme. De ce este această zonă a internetului, așa-numita manosferă, adică zona influencerilor de masculinitate, cum sunt frații Tate, catalogată drept masculinitate toxică? De ce este toxică? De ce a fost catalogată așa? Și de ce sunt un pericol, ca să le spunem celor care poate consideră că ei sunt adevăratele exemple?

Ionuț Iordache: Da. Din punctul meu de vedere, lucrul cel mai toxic pe care îl văd în acest stil de influencing este faptul că se bazează pe niște vulnerabilități ale bărbaților, care sunt absolut normale, profită de ele și aruncă vina în spatele femeilor. De cele mai multe ori, știi cum e, întotdeauna oamenii ăștia care au influențat în mod negativ omenirea – să-l dăm ca exemplu pe Hitler – au găsit un dușman comun pe care l-au scos în față. În cazul ăsta, dușmanul este femeia. Și atunci ei nu rezolvă problema...

„Next. Economia viitorului". Bogdan Naumovici: „AI-ul va înlocui mediocritatea”. Cum ar putea ajunge agențiile de publicitate de la 250 de angajați la doar 5

Irina Petraru: Structurală a bărbatului.

Ionuț Iordache: Exact. Și dau vina tot pe femeie. Da, nu le rezolvă nevoia aceea de apartenență, ce spuneam, cum să facă față unei respingeri. Și atunci bărbații care îi urmăresc pe acești influenceri, în loc să se uite la ei înșiși și să zică: „Băi, am și eu partea mea de responsabilitate pentru faptul că sunt așa; ce am de făcut, cum pot să lucrez cu mine ca să nu mă mai respingă atâtea femei, să devin încrezător în mine, să fac parte din niște grupuri de bărbați care au o mentalitate sănătoasă”, aruncă vina în spatele femeilor, știi? Și atunci ce se întâmplă în aceste situații?

Repet, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, în momentul în care găsești un dușman comun, arunci totul în capul lui și îi faci rău, știi? Și, pe lângă faptul că se creează o imagine foarte toxică despre femei, așa cum ți-am zis mai devreme, există studii care arată că băieții care fac parte din această comunitate, cu cât trece timpul, cu atât se simt mai singuri și mai frustrați, iar asta nu le rezolvă de fapt acele nevoi de bază de care îți spun – niște nevoi pe care le au toți oamenii, dar depinde de noi cum ni le satisfacem, știi?

Irina Petraru: Și te-aș mai întreba de o anumită parte a internetului, în special de zona consilierilor de relații de pe TikTok. E foarte la modă zona asta de red flag, green flag, da? Un coach care îți spune că, dacă nu te scoate la masă, ci te scoate la o cafea, ăla este un red flag. Cum ar trebui să se raporteze o persoană care își caută o relație la aceste recomandări de pe TikTok?

Ionuț Iordache: Da, uite, aici vreau să fac o diferență foarte clară între un coach care a urmat o școală și care se bazează pe o etică și o persoană care doar e foarte carismatică și dă niște sfaturi pe rețelele de socializare. Pentru că, așa cum ți-am zis, de fapt nimeni, nu doar un coach, nimeni nu știe să-ți spună ție ce să faci tu cu viața ta. Nimeni, știi? Coach-ul doar te ajută să-ți luminezi un pic calea, dar drumul ți-l alegi tu, înțelegi? Uite, îți dau un exemplu cu red flags și green flags. Am intrat și eu în acest... Ți-am zis că m-a interesat foarte mult partea asta de relații și eram foarte atent la red flags, știi? Până când mi-am dat seama că devenise practic o obsesie, știi?

Irina Petraru: Red flags la femei, adică...

Ionuț Iordache: Da, da, ajunsesem să văd red flags peste tot, știi? Și, așa cum ziceai și tu, mi se pare absolut ridicol și le-aș recomanda oamenilor, când văd că cineva le dă un sfat de genul ăsta pe social media, măcar să-și pună o întrebare: „Mă, de unde știe ăsta ce trebuie să fac eu?”, știi? De unde știe ce vor toate femeile sau toți bărbații? Da, sunt femei care preferă să le scoți la restaurant, nu la o cafea. Dar asta nu înseamnă că toate vor chestia asta, știi? Și atunci le-aș recomanda oamenilor să nu mai caute calea cea mai ușoară. Pentru că, de fapt, și influencerii ăștia din manosferă se bazează tot pe disperarea băieților sau a bărbaților de a avea succes rapid, știi? Când îl vezi pe unul care și-a cumpărat Ferrari într-un an, s-a umflat, e plin de mușchi și așa, vrei și tu, știi? Și asta nu se întâmplă niciodată atât de rapid. Adică sunt foarte, foarte puțini cei care se îmbogățesc peste noapte și, de cele mai multe ori, cum s-au îmbogățit, așa au și pierdut banii.

Irina Petraru: Iar mașinile fraților Tate erau închiriate, am aflat ulterior și noi, da.

Ionuț Iordache: Da, da. Și chiar acum mă uit la un documentar care se numește „Get Huge”, mi se pare că e pe Disney, despre Tony Huge, tot așa, un american, și care vorbește despre manosferă...

Irina Petraru: Sunt mai multe, da, cred că e și pe Netflix ceva, „Inside the Manosphere”, e un documentar pe canalul ăsta.

Ionuț Iordache: Da, da, da. Dar problema la aceste documentare este că și acolo ne arată doar influencerul, știi? Ne arată viața lui, pentru că asta ne face să ne uităm, știi? Dar nu vorbesc despre urmăritori, ce impact au asupra urmăritorilor, știi? Cum putem să îi ajutăm altfel pe acești bărbați care îi urmăresc. Și ce vreau să mai spun legat de acest aspect e că, de exemplu, citisem un studiu care arăta că două treimi dintre băieții adolescenți din SUA, Marea Britanie și Australia urmăresc un asemenea influencer. Deci două treimi. Asta nu înseamnă că toți cei care îi urmăresc pun în practică ceea ce aud sau fac același lucru. Dar ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă cât de mare e nevoia acestor adolescenți.

Irina Petraru: Da, cât de mare este.

Ionuț Iordache: Da. Pentru că, de cele mai multe ori... Uite, în documentarul ăsta de care îți spuneam, Tony Huge – că e „huge”, e unul care are mușchi așa, știi? – la un moment dat vorbește despre tatăl lui și începe să plângă. Și spunea fix chestia asta: „N-am avut un tată prezent și n-am avut de unde să-mi iau un model de masculinitate sănătos”. Ce se întâmplă, îți spun din experiența pe care o am și din câte am vorbit, cel puțin în generația 40 plus, cam 80-90% dintre tați nu au fost ok. N-au fost prezenți.

Irina Petraru: N-au fost prezenți. Ăia erau cei mai buni.

Ionuț Iordache: Da. Înțelegi?

Irina Petraru: Putea fi și mai rău.

Ionuț Iordache: Da, agresivi sau... Și de asta m-am și axat, într-un fel, pe coaching pentru bărbați, pentru că, fiind și eu tată, mi-am dat seama cât de mult contează pentru un copil prezența unui tată și mă gândesc că acest coaching pentru bărbați se aplică și taților, știi? Să îi fac un pic mai conștienți care este rolul lor și cât de important este acest rol. Pentru că noi am crescut cu ideea asta: se ocupă mama. Principalul părinte e mama. Noi doar vă aducem bani – și asta, cum ți-am zis, în cel mai bun caz. Dar, uitându-mă chiar și la cazurile astea cu manosfera și citind atât despre oameni care au făcut tot felul de tâmpenii în viața lor, de fapt le-a lipsit un tată care să fie ok, știi? Să fie măcar prezent.

Irina Petraru: Da. Mulțumim foarte mult, Ionuț. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit.

Ionuț Iordache: Mulțumesc și eu. La revedere.