Alertă pe Marea Neagră: un marinar căzut de pe un pescador este căutat în largul Constanței

Un elicopter și mai multe nave de intervenție au fost mobilizate vineri după-amiază pentru găsirea unui marinar care a ajuns în apa Mării Negre după un incident la bordul pescadorului SEA ANGEL 1, la câteva mile marine de Constanța.

Foto: ziuaconstanta

Bărbatul s-ar fi aruncat în apă, scrie ziuaconstanţa. Acesta nu ar purta vestă de salvare și ar fi îmbrăcat în haine negre, ceea ce îngreunează identificarea lui.

Alerta a fost dată pe 6 noiembrie 2026, după ce Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române a solicitat sprijinul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Solicitarea a fost înregistrată la ora 15:21, iar salvatorii au trimis în zonă nava SAR ARTEMIS, care a plecat din dana 78 a Portului Constanța.

Potrivit informațiilor transmise de ARSVOM, incidentul a fost semnalat la ora 15:12.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul ANR a mobilizat nave aparținând ARSVOM și MAI, precum și un elicopter pentru căutare aeriană mai notează presa locală.

ARSVOM a precizat că zona de căutare se află la aproximativ șase mile marine travers de Constanța.

La operațiune participă nava SAR ARTEMIS, un elicopter al AGAV și o navă a Gărzii de Coastă.

Misiunea de căutare şi salvare este în desfășurare.