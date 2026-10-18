 Explozie urmată de incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia. Două persoane cu arsuri au fost preluate de elicopterul SMURD - LIVE TEXT | adevarul.ro
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Explozie urmată de incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia. Două persoane cu arsuri au fost preluate de elicopterul SMURD - LIVE TEXT

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Două persoane au fost rănite duminică în urma unei explozii urmate de un incendiu produse la o fabrică de amidon din Medgidia. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD.

Elicopter SMURD FOTO Facebook DSU jpg
Foto: DSU

UPDATE 12.50 Explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale. Victimele, preluate de elicopterul SMURD

Potrivit ISU Constanța, explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale.

„Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței și vor fi transportate la spital pentru investigații medicale amănunțite, una cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Constanța.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, pompierii au fost solicitați să intervină după ce la unitatea industrială s-a produs o explozie urmată de un incendiu.

„Am fost solicitați să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia”, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

La sosirea echipajelor de intervenție incendiul era stins.

„Incendiul a fost lichidat de angajați înainte de ajungerea pompierilor”, au precizat salvatorii.

Au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

Echipele de intervenție au identificat două victime.

„Sosiți la fața locului, colegii au găsit două victime cu arsuri”, au anunțat reprezentanții ISU Constanța.

Deocamdată nu au fost comunicate informații privind gravitatea arsurilor suferite de cele două persoane sau cauzele producerii exploziei. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului.

Amintim că, în 2021, o explozie urmată de un incendiu a avut loc la o fabrică de amidon din Medgidia. Năcările au izbucnit după ce centrifuga de mare capacitate aflată în probe s-a supraîncălzit. Atunci au fost identificate victime.

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