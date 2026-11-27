Numeroase servicii online ale Departamentului pentru Muncă și Pensii din Regatul Unit au devenit inaccesibile vineri, 27 noiembrie, după un incident cibernetic. Autoritățile dau asigurări că pensiile și prestațiile sociale vor fi plătite normal. Cauza incidentului nu a fost făcută publică.

Cauza incidentului cibernetic nu est cunoscută Foto: DNSC

Aproape toate sistemele online de pensii și beneficii ale Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP) din Regatul Unit au devenit indisponibile vineri dimineață, 27 noiembrie, în urma unui „incident cibernetic”, relatează The Guardian. Instituția precizează că a oprit unele servicii ca măsură de precauție și că plățile regulate nu sunt afectate.

Persoanele care încercau să își verifice pensia de stat, să depună cereri pentru prestații de invaliditate sau să solicite Universal Credit nu puteau accesa serviciile. Potrivit BBC, era indisponibil și sistemul „Tell Us Once”, prin care autoritățile sunt informate despre decesul unei persoane.

Cauza incidentului nu este cunoscută public și nu a fost confirmat dacă este vorba despre un atac cibernetic. DWP nu a precizat nici dacă au fost accesate date personale.

„Am scos din funcțiune unele servicii online ale DWP ca măsură de precauție, după ce am identificat un incident cibernetic care ne-a afectat sistemele. Colaborăm îndeaproape cu Centrul Național de Securitate Cibernetică și cu Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică pentru a investiga și pentru a readuce serviciile online cât mai repede posibil, reducând la minimum perturbările”, a transmis departamentul.

„Plățile regulate ale beneficiilor și pensiilor nu sunt afectate și vor fi efectuate ca de obicei. Dacă un serviciu online de care aveți nevoie nu este disponibil, vă rugăm să încercați din nou mai târziu”, a adăugat instituția.

DWP le-a reamintit beneficiarilor că nu le va trimite mesaje prin care să le ceară date bancare sau să le solicite să acceseze linkuri.

Securitatea sistemelor fusese discutată și în Parlament în cursul lunii noiembrie. Sarah Healey, secretara permanentă a DWP, le-a spus membrilor comisiei pentru muncă și pensii că securitatea cibernetică și reziliența se numără printre problemele care îi pot ține treaz pe cei care preiau această funcție. Ea fusese întrebată cine se va asigura că sistemele departamentului nu vor ajunge în prima linie a unui război hibrid dus de Kremlin.

Incidentul survine la câteva zile după ce guvernul britanic a avertizat asupra unui risc crescut de acțiuni de sabotaj rusești, în special împotriva companiilor care sprijină Ucraina. Cauza incidentului de la DWP rămâne însă neconfirmată.

Publicația amintește și un alt incident, atribuit unui atac cibernetic, care a afectat în aceeași lună frigiderele și congelatoarele unor supermarketuri din șapte țări europene. În unele cazuri, termostatele ar fi fost reglate de la distanță până la 50°C. Uniunea Europeană a condamnat ceea ce a descris drept o încercare deliberată de perturbare a lanțului de aprovizionare cu alimente și de subminare a încrederii consumatorilor.

Deputatul laburist Liam Byrne a declarat că este prea devreme pentru a comenta cauza incidentului de la DWP. El a avertizat însă că atacurile cibernetice vor deveni mai frecvente și a cerut consolidarea securității, inclusiv în cazul întreprinderilor mici.