Elev mușcat de un coleg în zona genitală. Copilul a ajuns la spital

Un caz de violență școlară a fost raportat luni, 29 septembrie, la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Constanța, unde un elev a fost mușcat de un alt copil în zona genitală.

Victima este un elev de clasa a treia, iar cel care l-ar fi fost mușcat în zona genitală este un coleg, însă circumstanțele producerii incidentului nu sunt clare, relatează Ziua de Constanța.

Incidentul s-a petrecut în incinta școlii, spune inspectorul școlar general, Sorin Mihai.

Elevul rănit i-ar fi spus învățătoarei că are o jenă „în partea de jos” și că un coleg l-ar fi mușcat, fără a detalia cum s-a întâmplat.

Învățătoarea l-a dus pe copil la cabinetul medical al unității de învățământ, unde asistenta a chemat-o pe mamă. Femeia l-a dus mai întâi la medicul de familie, care a recomandat o evaluare suplimentară, iar, ulterior, elevul a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a fi consultat de un medic pediatru.

Amintim că, în luna iulie a acestui an, un elev de clasa a șasea, de la o şcoală gimnazială din Timiş, și-a terorizat colegii cu cu o foarfecă. Un băiat a fost bătut și pus la podea. Scenele teribile s-au întâmplat într-o sală de clasă.

Copilul unei profesoare de la cel mai cunoscut colegiu din județul Vâlcea a terorizat, la începutul anului, o școală întreagă. În mai puțin de un an, a fost acuzat de trei fapte penale.