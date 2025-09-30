search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Elev mușcat de un coleg în zona genitală. Copilul a ajuns la spital

0
0
Publicat:

Un caz de violență școlară a fost raportat luni, 29 septembrie, la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Constanța, unde un elev a fost mușcat de un alt copil în zona genitală.

Tot mai multe școli raportează incidente violente în rândul elevilor. FOTO Shutterstock
Tot mai multe școli raportează incidente violente în rândul elevilor. FOTO Shutterstock

Victima este un elev de clasa a treia, iar cel care l-ar fi fost mușcat în zona genitală este un coleg, însă circumstanțele producerii incidentului nu sunt clare, relatează Ziua de Constanța.

Incidentul s-a petrecut în incinta școlii, spune inspectorul școlar general, Sorin Mihai.

Elevul rănit i-ar fi spus învățătoarei că are o jenă „în partea de jos” și că un coleg l-ar fi mușcat, fără a detalia cum s-a întâmplat.

Învățătoarea l-a dus pe copil la cabinetul medical al unității de învățământ, unde asistenta a chemat-o pe mamă.  Femeia l-a dus mai întâi la medicul de familie, care a recomandat o evaluare suplimentară, iar, ulterior, elevul a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a fi consultat de un medic pediatru.

Amintim că, în luna iulie a acestui an, un elev de clasa a șasea, de la o şcoală gimnazială din Timiş, și-a terorizat colegii cu cu o foarfecă. Un băiat a fost bătut și pus la podea. Scenele teribile s-au întâmplat într-o sală de clasă.

Copilul unei profesoare de la cel mai cunoscut colegiu din județul Vâlcea a terorizat, la începutul anului, o școală întreagă. În mai puțin de un an, a fost acuzat de trei fapte penale.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
digi24.ro
image
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oară în cariera sa și a făcut anunțul
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
playtech.ro
image
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
De când vom plăti mai puțin la facturile la energie. Anunțul a fost făcut de premierul Bolojan
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Manolo Blahnik readuce opulența de la Versailles în 2025 cu o colecție capsulă inspirată de Marie Antoinette
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate