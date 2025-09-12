Un accident rutier a avut loc, vineri, pe autostrada A2, pe sensul spre Constanța. Traficul a fost deviat prin localitatea Medgidia.

„Pe autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 167, în zona localității Cernavodă din județul CT, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. În urma impactului, a rezultat rănirea conducătorului autoturismului, care urmează a fi evaluat medical”, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

La fața locului au fost alocate două resurse SAJ B2. Accidentul s-a soldat cu două victime, stabile, care au fost transportate la spitalul județean.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului către municipiul București, fiind deviată prin localitatea Medgidia.

„Valorile de trafic sunt în creștere”, mai anunță autoritățile.