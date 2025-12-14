Președintele României nu s-a mutat la Cotroceni: „S-au pus două gherete de pază”

Președintele României locuiește în continuare în vila în care stătea și pe vremea când era primarul general al Capitalei. Nicușor Dan a declarat că beneficiază de pază, fiind montate două gherete în apropierea locuinței. De asemenea, șeful statului a dezvăluit că își duce fiica la școală în fiecare dimineață.

„Cu munca da (m-am mutat la Cotroceni - n.red) cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a spus Nicușor Dan în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Președintele a subliniat că își continuă rutina zilnică legată de școală și că apreciază cartierul în care locuiește. „De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă se va muta la Cotroceni, șeful statului a răspuns: „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”. Anterior, președintele declarase că a convenit cu SPP un armistițiu privind mutarea într-o locuință de protocol, până pe 15 iunie, după terminarea școlii, la cererea fiicei sale cele mari.