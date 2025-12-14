Băsescu dezvăluie adevăratul obiectiv al lui Putin și motivul pentru care negocierile de pace vor eșua

Fostul președinte al României Traian Băsescu a explicat care crede el că este obiectivul pe termen lung al lui Vladimir Putin și a comentat pe marginea negocierilor de pace între Ucraina și Rusia, exprimându-și scepticismul cu privire la șansele ca acestea să ducă la un acord real.

Referindu-se la anunțul liderului de la Kiev privind disponibilitatea de a renunța la pretențiile Ucrainei de a adera la NATO, Traian Băsescu a declarat: „Mare negociator și Zelenski: renunță la ceva ce nu are. E foarte isteț, vedem cum va înghiți Putin generozitatea lui. Personal, cred că negocierile nu vor avea un rezultat concret.”

Fostul șef al statului a susținut că obiectivul strategic al președintelui rus rămâne extinderea controlului până la Gurile Dunării. „Obiectivul lui Putin este proiectul «NovoRossia»: estul Ucrainei, adică Donbassul, și să vină prin sud, dincolo de Odessa, până la Gurile Dunării. Acesta este planul pe care vrea Putin să-l realizeze”, a afirmat Traian Băsescu la Digi24.

În opinia sa, Vladimir Putin este conștient că o oprire a conflictului în acest moment i-ar compromite planurile pe termen lung. „Probabil că își dă seama că, dacă îl oprește acum, nu îl va mai putea relua”, a adăugat fostul președinte.

Traian Băsescu și-a exprimat temerea că negocierile vor fi folosite de Moscova ca instrument tactic. „Mă tem că va face ceea ce știe el mai bine: va tergiversa negocierile până va reuși să răstoarne masa și să respingă condițiile”, a spus acesta.

În același context, fostul șef al statului a afirmat că președintele ucrainean ar putea accepta inclusiv soluții sensibile din punct de vedere politic. „Sunt convins că Zelenski este dispus să organizeze chiar un referendum pentru cedări teritoriale, vizând cei aproximativ 15% din Donbass”, a declarat Traian Băsescu.

Potrivit acestuia, eventualele negocieri se poartă în jurul unor teme esențiale pentru viitorul Ucrainei. „Întreaga dispută se învârte în jurul a trei piloni ai politicii ucrainene: unde va fi frontiera, garanțiile de securitate pentru Ucraina și dacă Ucraina va fi sau nu în Uniunea Europeană”, a conchis fostul președinte.