Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
S-au aliniat astrele pentru Cristi Chivu. Inter urcă pe locul 1 în Serie A, după ce a răpus Genoa lui Dan Șucu

Publicat:
Ultima actualizare:

Inter a început meciul cu Genoa imediat după pașii greșiți ai principalelor contracandidate la titlu. AC Milan se încurcase cu Sassuolo (2-2), în timp ce Napoli se împiedicase la Udine (0-1), astfel că o victorie urca formația lui Cristi Chivu pe primul loc în Serie A. Iar echipa românului nu putea să dea cu piciorul unei conjuncturi atât de favorabile.

Cristi Chivu și-a dus echipa pe primul loc. Foto Facebook Inter
Cristi Chivu și-a dus echipa pe primul loc. Foto Facebook Inter

Inter a început în forță și a deschis scorul repede pe Stadio Luigi Ferraris, grație golului marcat de Yann Bisseck (6). Lautaro Martinez a ridicat scorul la 2-0 (38) și, chiar dacă Genoa a reușit să reducă din diferență (Olveira, 68), a plecat de pe terenul echipei lui Dan Șucu cu toate cele 3 puncte.

Chivu, în fața primului trofeu ca antrenor

A fost un duel al tinerilor antrenori, în care Cristi Chivu l-a învins pe fostul său coleg de la AS Roma, Daniele De Rossi, astfel că Inter a urcat pe primul loc în Serie A, acolo unde va și încheia etapa, indiferent de rezultatul de la AS Roma - Como, programat mâine seară.

Pentru tehnicianul român urmează Supercupa Italiei, acolo unde Chivu își poate trece în cont primul trofeu ca antrenor. Inter o înfruntă în semifinale pe Bologna, iar într-o eventuală finală va juca împotriva câștigătoarei dintre Napoli și AC Milan.

