Video Act de eroism. Un comerciant musulman a dezarmat unul dintre atacatori de pe Plaja Bondi din Sydney. Doi bărbați înarmați au deschis focul asupra unor persoane nevinovate în timpul festivalului evreiesc Hanuka

Imagini video apărute după atacul armat de la Plaja Bondi, din Sydney, surprind momentul în care un bărbat se apropie pe furiș de unul dintre atacatori și reușește să-l dezarmeze.

Un comerciant musulman în vârstă de 43 de ani este considerat erou după ce a reușit să dezarmeze unul dintre atacatorii înarmați care au semănat moarte pe plaja Bondi din Sydney, într-un atentat antisemit soldat cu cel puțin 12 morți și zeci de răniți.

Imagini cutremurătoare surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care Ahmed Al Ahmed, proprietarul unui magazin de fructe, se apropie calm de atacator, se luptă cu acesta și îi smulge pușca din mâini. Totul se întâmplă la scurt timp după ce focurile de armă au ucis 11 persoane nevinovate.

În înregistrare se vede cum cei doi se angajează într-o scurtă încăierare. Ahmed Al Ahmed reușește să-l domine fizic pe atacator, iar când acesta cade la pământ, bărbatul îndreaptă pentru o clipă arma spre el, dar nu apasă pe trăgaci. Atacatorul se ridică și se îndepărtează haotic, în timp ce comerciantul lasă arma rezemată de un copac.

Curajul său nu a rămas fără consecințe. La scurt timp, Ahmed Al Ahmed a fost rănit de focurile trase de un al doilea atacator, aflat pe un pod din apropiere. A fost împușcat în mână și în umăr și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Postul australian 7News a confirmat identitatea bărbatului, precizând că acesta deține un magazin în suburbia Sutherland din Sydney. Un martor a încercat să-l ajute aruncând cu o piatră spre teroristul aflat în retragere.

Un membru al familiei a declarat că Ahmed Al Ahmed nu a avut niciodată experiență cu armele: „Este un erou. Sută la sută un erou.”

Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul duminică seară, în timpul unei celebrări de Hanuka organizate pe plajă. Alte zeci de persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

Într-unul dintre videoclipurile analizate de autorități se vede cum un civil se apropie din spate de unul dintre atacatori, în zona parcării din nordul plajei, îl trântește la pământ și îi smulge arma. Poliția a confirmat ulterior că doi suspecți se află în custodie.

Alte imagini distribuite pe rețelele sociale arată doi bărbați înarmați pe o pasarelă pietonală care leagă Campbell Parade de Bondi Pavilion, trăgând focuri de armă în mulțime. Martorii descriu scene de panică, cu oameni fugind să se adăpostească, în timp ce mai multe persoane rămâneau întinse pe iarbă, rănite.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, iar răniții au fost transportați la spitale din Sydney. Poliția din New South Wales a instituit un perimetru de securitate și a cerut populației să evite zona, precizând că operațiunea este în desfășurare.

Autoritățile au confirmat că unul dintre atacatori a murit, iar cel de-al doilea se află în stare critică. În total, 29 de persoane au fost rănite, iar doi polițiști au fost împușcați în timpul intervenției.

„Este un act de un curaj extraordinar“

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a descris imaginile de la fața locului drept „profund tulburătoare” și a lăudat curajul civilului care a intervenit. „Este un act de un curaj extraordinar, care a pus propria viață în pericol pentru a salva altele”, a declarat el.

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a calificat atacul drept unul „țintit asupra comunității evreiești”, subliniind că prima zi de Hanukkah „ar fi trebuit să fie una de bucurie și celebrare”. El a adăugat că autoritățile lucrează pentru a stabili toate legăturile și circumstanțele atacului.

Potrivit poliției, anchetatorii analizează dacă a existat și un al treilea atacator, după ce la fața locului au fost identificate cel puțin trei arme de foc.

Atacul a avut loc în timp ce aproximativ 200 de persoane participau la evenimentul „Hanukkah by the Sea”, promovat ca o celebrare de familie. Lideri ai comunității evreiești au confirmat că printre victime se află și un rabin cunoscut din Sydney.

Autoritățile australiene au anunțat măsuri sporite de securitate, iar lideri internaționali, inclusiv premierul britanic, au transmis mesaje de solidaritate și condoleanțe.

Poliția continuă investigațiile, în timp ce comunitatea locală încearcă să facă față uneia dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a orașului Sydney.