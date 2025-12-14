search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Act de eroism. Un comerciant musulman a dezarmat unul dintre atacatori de pe Plaja Bondi din Sydney. Doi bărbați înarmați au deschis focul asupra unor persoane nevinovate în timpul festivalului evreiesc Hanuka

0
0
Publicat:

Imagini video apărute după atacul armat de la Plaja Bondi, din Sydney, surprind momentul în care un bărbat se apropie pe furiș de unul dintre atacatori și reușește să-l dezarmeze.

Eroul de la Sydney/FOTO:X
Eroul de la Sydney/FOTO:X

Un comerciant musulman în vârstă de 43 de ani este considerat erou după ce a reușit să dezarmeze unul dintre atacatorii înarmați care au semănat moarte pe plaja Bondi din Sydney, într-un atentat antisemit soldat cu cel puțin 12 morți și zeci de răniți.

Imagini cutremurătoare surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care Ahmed Al Ahmed, proprietarul unui magazin de fructe, se apropie calm de atacator, se luptă cu acesta și îi smulge pușca din mâini. Totul se întâmplă la scurt timp după ce focurile de armă au ucis 11 persoane nevinovate.

În înregistrare se vede cum cei doi se angajează într-o scurtă încăierare. Ahmed Al Ahmed reușește să-l domine fizic pe atacator, iar când acesta cade la pământ, bărbatul îndreaptă pentru o clipă arma spre el, dar nu apasă pe trăgaci. Atacatorul se ridică și se îndepărtează haotic, în timp ce comerciantul lasă arma rezemată de un copac.

Curajul său nu a rămas fără consecințe. La scurt timp, Ahmed Al Ahmed a fost rănit de focurile trase de un al doilea atacator, aflat pe un pod din apropiere. A fost împușcat în mână și în umăr și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Postul australian 7News a confirmat identitatea bărbatului, precizând că acesta deține un magazin în suburbia Sutherland din Sydney. Un martor a încercat să-l ajute aruncând cu o piatră spre teroristul aflat în retragere.

Un membru al familiei a declarat că Ahmed Al Ahmed nu a avut niciodată experiență cu armele: „Este un erou. Sută la sută un erou.”

Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul duminică seară, în timpul unei celebrări de Hanuka organizate pe plajă. Alte zeci de persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

Într-unul dintre videoclipurile analizate de autorități se vede cum un civil se apropie din spate de unul dintre atacatori, în zona parcării din nordul plajei, îl trântește la pământ și îi smulge arma. Poliția a confirmat ulterior că doi suspecți se află în custodie.

Alte imagini distribuite pe rețelele sociale arată doi bărbați înarmați pe o pasarelă pietonală care leagă Campbell Parade de Bondi Pavilion, trăgând focuri de armă în mulțime. Martorii descriu scene de panică, cu oameni fugind să se adăpostească, în timp ce mai multe persoane rămâneau întinse pe iarbă, rănite.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, iar răniții au fost transportați la spitale din Sydney. Poliția din New South Wales a instituit un perimetru de securitate și a cerut populației să evite zona, precizând că operațiunea este în desfășurare.

Autoritățile au confirmat că unul dintre atacatori a murit, iar cel de-al doilea se află în stare critică. În total, 29 de persoane au fost rănite, iar doi polițiști au fost împușcați în timpul intervenției.

„Este un act de un curaj extraordinar“

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a descris imaginile de la fața locului drept „profund tulburătoare” și a lăudat curajul civilului care a intervenit. „Este un act de un curaj extraordinar, care a pus propria viață în pericol pentru a salva altele”, a declarat el.

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a calificat atacul drept unul „țintit asupra comunității evreiești”, subliniind că prima zi de Hanukkah „ar fi trebuit să fie una de bucurie și celebrare”. El a adăugat că autoritățile lucrează pentru a stabili toate legăturile și circumstanțele atacului.

Potrivit poliției, anchetatorii analizează dacă a existat și un al treilea atacator, după ce la fața locului au fost identificate cel puțin trei arme de foc.

Atacul a avut loc în timp ce aproximativ 200 de persoane participau la evenimentul „Hanukkah by the Sea”, promovat ca o celebrare de familie. Lideri ai comunității evreiești au confirmat că printre victime se află și un rabin cunoscut din Sydney.

Autoritățile australiene au anunțat măsuri sporite de securitate, iar lideri internaționali, inclusiv premierul britanic, au transmis mesaje de solidaritate și condoleanțe.

Poliția continuă investigațiile, în timp ce comunitatea locală încearcă să facă față uneia dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a orașului Sydney.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Furnizorul care oferă energie electrică sub 1 leu/kWh pentru populație, e mai ieftin decât la Hidroelectrica. Care sunt condițiile speciale ale ofertei
playtech.ro
image
Gabi Tamaș, dat de gol de Serghei Mizil: „E la fel ca mine!”. ”Atacantul” șprițurilor are propriul vin, denumit „ÎmbăTamaș”. De ce n-au ajuns prietenii fotbaliști la marea petrecere. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Avertismentul lui Friedrich Merz: Deceniile de Pax Americana s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică