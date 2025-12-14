search
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN

Publicat:

O fetiță de trei ani din estul Chinei a atras atenția întregii țări datorită trăsăturilor sale neobișnuite, asemănătoare celor europene, deși ambii părinți sunt chinezi. Povestea ei a adunat peste 120 de milioane de vizualizări pe rețelele sociale din China continentală.

Fetița a captat atenția internauților FOTO SCMP Douyin
Fetița a captat atenția internauților FOTO SCMP Douyin

Familia locuiește în orașul Yancheng, din provincia Jiangsu, iar părinții au fost inițial derutați de aspectul neobișnuit al fiicei lor. La început, s-au întrebat chiar dacă nu cumva a existat o eroare la maternitate, în momentul nașterii, în mai 2022, scrie South China Morning Post.

Mai multe teste ADN au confirmat însă că fetița, alintată Guojiang (nume care înseamnă „gem”), este copilul lor biologic, potrivit Haibao News. După ce au analizat istoricul genetic al familiei, părinții au descoperit că străbunicul patern al copilei era de origine rusă. Acesta se căsătorise cu o femeie din provincia Henan, din centrul Chinei, și trăise acolo până la moartea sa, în 1985.

Tatăl fetiței, cu numele de familie Yang, a precizat că în familia sa, până la Guojiang, toți copiii născuți fuseseră băieți.

„Genele recesive moștenite de la străbunicul meu, care influențează aspectul fizic, par să nu se manifeste la bărbați”, a explicat el. Yang a subliniat că nici el, nici rudele sale de sex masculin, inclusiv tatăl său, nu prezintă trăsături care să indice această moștenire genetică mixtă.

La naștere, Guojiang avea un aspect obișnuit pentru un nou-născut din China. Trăsăturile distincte au început să apară în jurul vârstei de opt luni, când ochii ei au devenit albaștri.

Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin
Imaginea 1/4: Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin
Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin
Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin
Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin
Fetița blondă cu ochi albaștri din China FoTO Douyin

Până la împlinirea unui an, aceste caracteristici s-au accentuat: părul i s-a deschis la culoare, a devenit blond și creț, genele i s-au alungit, iar culoarea ochilor a devenit tot mai intensă.

„Unele rude mai în vârstă și prieteni spun că fiica mea seamănă foarte mult cu străbunicul ei”, a povestit Yang. El a adăugat: „Când ieșim cu ea în oraș, mulți oameni sunt curioși și ne întreabă de ce arată diferit. Uneori obosim să explicăm același lucru unor străini.”

Familia mai are o rudă îndepărtată stabilită în Serbia, însă, potrivit tatălui, legătura cu aceasta este rară.

Un blogger specializat în popularizarea științei, cunoscut sub numele Lao Ren, a explicat că acest caz este un exemplu clasic de moștenire genetică transgenerațională.

„Genele care determină culoarea părului și a ochilor sunt recesive. Membrii de sex masculin ai familiei le poartă, chiar dacă ele nu se reflectă în aspectul lor”, a spus el, adăugând: „Aceste trăsături se pot manifesta atunci când se naște o fată.”

Fetița a devenit rapid subiect de dezbatere intensă pe rețelele sociale din China continentală. „Ce copil frumos și adorabil! Genele familiei sunt impresionante”, a scris un utilizator, altul adăugând: „Noroc cu testele ADN, altfel ar fi fost greu de explicat originea acestei fetițe”.

China

