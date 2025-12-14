Nicușor Dan lămurește eliberarea lui Orban din funcție: „Nu se poate ca preşedintele să spună una, iar consilierul să-l contrazică”

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat motivul pentru care Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial, la scurt timp după numire.

Nicuşor Dan a precizat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată sâmbătă seara la Kanal D, că Ludovic Orban nu a aflat din presă de eliberarea sa din funcţie.

”Domnul Orban nu a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea şi îmi pare rău că s-a făcut din asta... Am întrerupt colaborarea, de exemplu, cu domnul Diaconescu. Uitaţi-vă cât de elegant a ieşit domnul Diaconescu. A spus: «Am avut un mandat sub preşedinţii Bolojan şi Dan. Domnul preşedinte şi cu mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare şi pentru mine şi pentru domnul preşedinte. S-a încheiat». Şi toată lumea a ieşit onorabil din chestiunea asta. În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, meritele, niciodată nu o să spun altceva decât am spus. Faptul că am câştigat alegerile în 2020 sprijinit de USR şi PNL i se datorează într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că Orban îl contrazicea în declaraţii, astfel că i-a transmis că se va încheia colaborarea.

”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizorul unde este invitat. Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm. Eu am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a spus Nicuşor Dan.

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu şeful statului, Nicuşor Dan, şi că nu a avut nicio discuţie în contradictoriu cu acesta. Decizia privind eliberarea lui din funcţie a fost luată de preşedinte, spune Orban, care nu a dorit să detalieze discuţia pe care au avut-o între patru ochi.

”N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat Ludovic, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, după ce a fost întrebat de ce a intrat în conflict cu preşedintele Nicuşor Dan.

Ludovic Orban a adăugat că nu doreşte să ofere detalii despre discuţia pe care a avut-o între patru ochi cu preşedintele.

”Nu povestesc discuţii între patru ochi (...) Deci n-am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu a avut nicio observaţie să-mi facă, cu singura excepţie, observaţia pe care mi-a făcut-o legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie. Răspunsul meu a fost foarte clar că i-am apărat imaginea. Pentru că aşa consider că preşedintele trebuie să fie echilibrat. Nu poate să-i folosească un partid în imaginea. Dovadă că l-a folosit în imagine şi nu i-a fost folosit la nimic”, a mai declarat Ludovic Orban, care a adăugat că a avut o scurtă discuţie cu şeful statului pe acest subiect.

Preşedintele Nicuşor Dan şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis încheierea colaborării, a anunţat, în 18 octombrie, Administraţia Prezidenţială, care a precizat că decizia a fost luată în termeni amiabili.

Preşedintele ar fi fost nemulţumit de o declaraţie pe care Orban a făcut-o cu privire la utilizarea imaginii preşedintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.