Foto Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a făcut nimic!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a lansat un atac fără precedent la adresa conducerii Partidului Național Liberal, într-un grup de WhatsApp al primarilor PNL din județul Iași, format din peste 50 de membri. În mesajele transmise, Chirica l-a jignit grav pe deputatul Alexandru Muraru, președintele filialei județene PNL, folosind expresii precum „L**ă tristă! Dobitoc!”, notează reporteris.ro

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. FOTO: Facebook
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. FOTO: Facebook

În aceeași intervenție, Mihai Chirica l-a atacat și pe liderul PNL și prim-ministru, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că nu a făcut nimic pentru țară și că „ucide țara”. De asemenea, edilul Iașului reproșează propriului partid anularea alegerilor prezidențiale și susține că recentele atacuri la adresa Justiției ar fi coordonate politic chiar de șefii săi din PNL.

Mesajele au fost trimise într-un spațiu intern de partid, iar Mihai Chirica este conștient de consecințele politice ale gestului său. Surse liberale afirmă că ruptura dintre PNL și primarul Iașului este, din acest moment, una oficială.

Chirica nu și-a cenzurat mesajele și nu le-a șters, fiind pregătit pentru o nouă etapă politică. Marginalizarea sa în PNL durează de mai mulți ani, iar în cercuri restrânse edilul declarase că ar fi dispus să accepte o revenire în PSD, la invitația lui Marcel Ciolacu. Planul ar fi fost însă abandonat după ce fostul premier nu a reușit să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Surse din PNL susțin că se va merge până la capăt cu excluderea lui Mihai Chirica, iar despărțirea va fi rapidă și fără menajamente. Mesajul transmis de PNL Iași este că orice consilier local care va vota proiectele inițiate de Mihai Chirica în Consiliul Local va fi, la rândul său, exclus din partid.

Primarul Iașului nu a dat semne că ar intenționa să se retragă din viața politică. Potrivit acelorași surse, acesta ar urma să rămână o perioadă independent, urmând să migreze ulterior spre zona suveranistă, în încercarea de a valorifica acest curent politic la alegerile din 2028. Chirica speră să scape de dosarele penale și să candideze din nou peste trei ani.

Ieșirea nervoasă a primarului vine la o zi după ce Alexandru Muraru, șeful PNL Iași, l-a criticat public, vineri, 12 decembrie, în urma unui derapaj al edilului într-o intervenție la Radio Hit. Reacția lui Muraru, formulată într-un registru doctrinar și argumentativ, a fost preluată pe larg de presa centrală. Mihai Chirica s-a declarat umilit public și i-a răspuns în aceeași seară, pe Facebook, într-o postare plină de năduf și greșeli de ortografie.

Sâmbătă seară, 13 decembrie, Chirica a încercat să îi dea „o ultimă lecție” lui Alexandru Muraru, atacându-l direct pe grupul de WhatsApp al primarilor PNL. El și-a început intervenția afirmând că „o luăm de la capăt cu toți ratații politici” și că „vrajba dezbină, prostia ucide și necredința rupe relațiile dintre noi”.

FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro

Primarul Iașului a continuat spunând că „dobitocul de Muraru iese la atac împotriva mea când ei sunt obligați să facă liniște în casa românilor”, susținând că scandalurile din Justiție ar trebui estompate pentru a nu-i agita pe cetățeni. Într-o tiradă incoerentă, Chirica a afirmat că primarii sunt „aleși de Dumnezeu” să conducă oamenii.

Citește și: Primarul Mihai Chirica anunță suspendarea înfrățirii Iași–Chișinău. Motivul din spatele deciziei: „Avem o sincopă mare și dureroasă”
FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro

Vizibil surescitat, Mihai Chirica l-a insultat direct pe șeful său de partid: „băi l**ă tristă, Muraru Alexandru (…) o să te doară mâna dreaptă sau stângă după caz”. A continuat: „La chestia cu l**a tristă nu renunț! Așa e!”.

FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro

Pe același grup, primarul Iașului l-a atacat și pe Ilie Bolojan, punându-i în cârcă teorii vehiculate în mediul suveranist: „Anulezi alegeri Prezidentiale. Distrugi alte instituții! Oricum nu a făcut liderul de partid nimic! Dar de ce să ucidem țara?”.

FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro

Tirul la adresa lui Alexandru Muraru a continuat cu amenințări directe: „De ce să ardem țara, domnule Muraru? Rușine ție, viperelor care te intoxică și uită-te pe mine, m-am luptat piept la piept cu Dragnea, Iliescu cu tine mă joc! (Știu că ești pe grup!)”.

FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro
Citește și: Primarul din Iași, Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la primărie. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

În final, Mihai Chirica a susținut că va rămâne în PNL, partid care, sub comanda sa, ar urma să devină „un partid puternic”, deși a afirmat, în mod contradictoriu, că liberalii au avut „0 rezultate la ultimele parțiale”. În realitate, candidatul PNL a câștigat cele mai importante alegeri locale de duminica trecută, Ciprian Ciucu devenind primar general al Capitalei.

„Dracu să-i ia cu intervențiile lor!”, a fost concluzia tiradei lui Mihai Chirica, mesaj care încheie una dintre cele mai tensionate confruntări interne din istoria recentă a PNL Iași.

FOTO: reporteris.ro
FOTO: reporteris.ro
loading Se încarcă comentariile...
