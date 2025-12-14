search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum va fi vremea de Crăciun. Unde va ninge și ce temperaturi vor fi în țară

0
0
Publicat:

Dacă visați la un Crăciun cu zăpadă, cel mai probabil nici în acest an nu îl vom avea. Cel puțin la câmpie. Meteorologii spun că este posibil să apară ninsori doar la munte și în depresiuni. În Capitală, am putea vorbi mai degrabă despre lapoviță și ploi. Iar temperaturile vor fi peste media perioadei. 

FOTO Arhiva Adevărul
FOTO Arhiva Adevărul

Ce temperaturi vom avea de Crăciun

Temperaturile vor fi mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă, cred meteorologii. Date mai clare vor fi disponibile în apropierea Sărbătorii. 

,,Din estimările pe care le avem în acest moment, cele pe patru săptămâni, se pare că în perioada Crăciunului maximele vor fi ceva mai ridicate decât ce ar trebui să înregistrăm în această perioadă. Concret, ar trebui să avem temperaturi la nivelul întregii țări între -2 în grade în depresiunile din sud-estul Transilvaniei și până la 5-6 grade pe litoral, cu 2-3 grade în Capitală. Se estimează că în perioada Crăciunului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât acestea", spune Iris Răducanu, meteorolog ANM. 

Dacă estimările se vor menține, atunci înseamnă că inclusiv noaptea vom avea temperaturi peste media perioadei. Totul se datorează ,,circulației sudice care favorizează pătrunderea unei mase de aer mai cald". De altfel, și aceste zile sunt mai călduroase decât cele specificde datei din calendar.  Tendința de creștere a temperaturilor a apărut deja de câțiva ani. De șapte ani încoace, de exemplu, în București și în sudul țării au fost temperaturi pozitive în Ajunul Crăciunului. 

Ce precipitații ar putea apărea

,,Este greu de estimat în acest moment dacă vor fi precipitații, însă după temperaturile de acum, și dacă ar apărea, ar putea fi sub formă de lapoviță în cursul nopții în Capitală, dar și sub formă de lapoviță și ninsoare, în special prin nordul teritoriului și prin regiunile depresionare. Și, desigur, la munte, unde, dacă ar fi să apară precipitații, vor fi sub formă de ninsoare", spune meteorologul.

De câți ani nu a mai nins de Crăciun în București

În București nu a mai nins de Crăciun din 2018. Și atunci, stratul de zăpadă a fost mic, între 10 și 20 de centimetri, arată o analiză realizată de fizicianul Bogdan Antonescu. Ultima ninsoare serioasă în ziua de Crăciun a fost acum 13 ani, în 2012. 

Sursa grafic: InfoClima.ro
Sursa grafic: InfoClima.ro

În ultimii, tendința a fost ca ninsorile să apară la finalul lunii ianuarie. Și să avem tot mai puține zile cu zăpadă. În ultimii 100 de ani, de la aproape două luni cu zăpadă pe an, am ajuns la 29 de zile.  La stația meteo București Băneasa au fost înregistrate următoare date:

  • 1926-1955: 53 de zile cu zăpadă/an
  • 1961-2022 : 43 de zile cu zăpadă/an
  • 1991-2020: 43 de zile cu zăpadă/an
  • 2013-2022: 29 de zile cu zăpadă/an
Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Cum își începe ziua Ilie Dumitrescu. Secretul din spatele fiecărei apariții de nota 10
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Prima ipoteză în cazul contaminării la Spitalul de Copii din Iaşi. Cum ar fi ajuns bacteria Piocianic în apă
observatornews.ro
image
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
De ce nu iese maioneza de post pufoasă. Ce ingredient strică totul
playtech.ro
image
Marius Șumudică e sigur: „E jucătorul de care FCSB are nevoie”. Cine e fotbalistul crescut de Porto
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Tichete pentru plata facturilor la energie. Câți români au primit cardurile în realitate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Oana Ioniță și fiica sa Isabel foto OK Magazine (2) jpg
Exclusiv pentru OK! "Bebelușa" Oana Ioniță, shooting festiv de Crăciun alături de fiica sa adolescentă. Isabel a moștenit frumusețea mamei
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică