Tragedie în Timișoara: tânăr găsit mort acasă, după ce s-a întors de la un majorat. Cum l-a lăsat mama sa în cameră

Un elev în vârstă de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort, sâmbătă după-amiază, în locuința familiei. Tânărul fusese descoperit fără suflare chiar de mama sa, care a alertat imediat autoritățile.

Poliția a fost sesizată în data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15. „La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a transmis IPJ Timiş.

Mama băiatului le-a relatat polițiștilor că fiul său participase, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o petrecere de majorat. În jurul orei 6.00 dimineața, tânărul s-a întors acasă și i-a cerut să îi pregătească o gustare. După ce a mâncat puțin, s-a retras în camera lui pentru a se odihni.

Femeia i-a lăsat gustarea în cameră și, sâmbătă dimineață, a plecat de acasă pentru a-și rezolva unele treburi, lăsându-l pe băiat să doarmă. În jurul orei 16.00, când s-a întors, și-a găsit fiul fără suflare, observând că din gustare fusese luată doar o mușcătură. Anchetatorii iau în calcul și varianta că s-ar fi înecat cu mâncare.

La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical, care a constatat decesul tânărului. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca rezultatele necropsiei să stabilească exact cauza morții.