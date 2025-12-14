search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
Misterul morții Rodicăi Stănoiu: apropiații reclamă că nu a fost efectuată autopsia. Vila fostului ministru, vandalizată

0
0
Publicat:

Moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu ridică tot mai multe semne de întrebare, după ce apropiați ai acesteia au susținut că ar fi avut urme de violență pe corp și ar fi fost înfometată înainte să moară.

Rodica Stănoiu și partenerul ei, Marius FOTO Cancan
Rodica Stănoiu și partenerul ei, Marius FOTO Cancan

Rodica Stănoiu a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani. După 10 zile de la deces, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă. Anchetatorii s-au autosesizat după ce în spațiul public au apărut apropiați ai fostei ministre care pun sub semnul întrebării cauza morții.

Apropiați ai acesteia susțin că, la finalul lunii septembrie, Rodica Stănoiu a fost internată la Floreasca, după ce și-ar fi fracturat coastele în urma unei căzături. Au existat suspiciuni de loviri și alte violențe, dar după verificări, ipoteza a fost infirmată.

Prietenii reclamă lipsa autopsiei

Anchetatorii iau în calcul varianta unei căderi accidentele, din cauza vârstei înaintate și a stării de sănătate a fostului demnitar. Cu toate acestea, externarea făcută în grabă și faptul că Rodica Stănoiu a murit la scurt timp după aceea au stârnit controverse printre prieteni.

Ei reclamă faptul că nu a fost efectuată autopsia la momentul decesului și că fosta ministră a fost înhumată fără slujbă religioasă, scrie Observator. Procurorii pot decide deshumarea.

"Procurorul de caz poate propune deshumarea pentru a i se face autopsie, să vadă agresiunile de pe corpul defunctei, cauza producerii, data când au fost produse. Se va cerceta care dintre persoanele mai apropiate, probabil, a fost alături de defunctă", a explicat avocatul Crina Radu.

Vila Rodicăi Stănoiu a fost vandalizată

Cazul a devenit și mai controversat, după ce mai multe surse au declarat că unul dintre imobilele deținute de Rodica Stănoiu ar fi fost vandalizat. Este vorba de vila din Mamaia Sat, Năvodari. În prezent, cheile acestei vile se află la partenerul ei, Marius, un bărbat cu cinci decenii mai tânăr.

Unii dintre apropiați spun că întâlnirea celor doi nu a fost deloc una întâmplătoare și că tânărul jurist o urmărea pe aceasta de mai mult timp.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, a declarat magistratul Emilian Stănișor pentru Cancan.ro.

Partenerul Rodicăi Stănoiu, chemat la audieri

La audieri va fi chemat și partenerul Rodicăi Stănoiu. Cei doi au fost împreună în ultimii cinci ani. Au participat la funeraliile președintelui Ion Iliescu, de altfel aceasta fiind ultima apariție publică a Rodicăi Stănoiu.

Apropiații spun că cei doi s-au căsătorit în secret și că bărbatul de 33 de ani a moștenit întreaga avere.

"După moartea soțului ei, practic ea s-a izolat destul de mult. […] Ultima dată ne-am văzut la Fundația Titulescu în mai, anul acesta. […] Vârsta se simțea, nu mai avea prezența aceea spectaculoasă pe care, de-a lungul anilor, toată lumea o remarca. [...] Am simțit-o mai puțin prezentă", a spus fostul premier al României, Adrian Năstase.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000–2004, și a avut trei mandate de senator. A rămas o figură controversată a scenei politice; în 2014, Înalta Curte a stabilit că a fost colaborator al Securității, între 1963 și 1987, sub pseudonimul Sanda.

