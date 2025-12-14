Nicușor Dan: Războiul din Ucraina se va încheia când Rusia nu și-l va mai permite economic

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre condițiile în care ar putea lua sfârșit războiul din Ucraina și despre miza majoră a acestui conflict pentru ordinea internațională. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Șeful statului a subliniat că ofensiva Rusiei nu este una limitată sau „chirurgicală”, ci afectează grav populația civilă și are deja consecințe directe și indirecte asupra altor state. „În primul rând, nu e absolut nimic chirurgical în acțiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, civilii sunt extrem de afectați și războiul din Ucraina deja ne costă”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția asupra faptului că miza conflictului depășește granițele Ucrainei. „Cel mai important lucru este că s-a pus în discuție o ordine internațională care a dus pace timp de 80 de ani. Asta e lucrul cel mai important și de aceea e important ca războiul din Ucraina să se termine rău pentru agresor, pentru a descuraja orice acțiune de acest gen, pe oricine are revendicări”, a explicat el.

Întrebat dacă există șanse ca războiul să se încheie în viitorul apropiat, Nicușor Dan a indicat factorul economic drept element decisiv. „Se va termina când Rusia nu și-l va mai permite, economic”, a spus președintele, amintind că în ultimele luni au existat evaluări contradictorii privind evoluția conflictului.

Potrivit acestuia, atât timp cât armata rusă continuă să avanseze și nu există o presiune internă reală generată de dificultăți economice, Moscova nu va accepta pacea. „Atâta timp cât Rusia încă avansează și nu există o presiune internă care să vină din condiții economice și să determine statul rus să încheie războiul ăsta, Rusia va continua și va refuza pacea. Și va veni cu pretexte de a respinge orice fel de negocieri pe care le vedem”, a concluzionat Nicușor Dan.