CFR Călători face verificări după ce mai mulți pasageri au fost răniți de un geam, pe ruta Mangalia – Oradea. Imagini cu una dintre victime

CFR Călători a anunţat marţi, 19 august, că efectuează verificări după ce au apărut imagini cu pasageri ai trenului IR 1920 Mangalia-Oradea care au fost răniți, luni, de un geam.

„CFR Călători informează că aspectele semnalate și apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia – Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate”, se arată într-un comunicat postat marți pe pagina oficială a companiei .

Siguranța și confortul pasagerilor, „priorități permanente” pentru CFR Călători

CFR Călători precizează că a fost constituită o echipă care analizează toate circumstanțele situației, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile corespunzătoare.

„Siguranța și confortul pasagerilor reprezintă priorități permanente pentru CFR Călători, iar orice situație semnalată este verificată cu promptitudine”, se mai arată în comunicat.

Un incident similar a avut loc la pe 9 august 2025, în trenul IR 12942/1947, care circula pe relația Mangalia – Cluj Napoca.

Două fetițe au fost rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Au fost transportați de urgență la spital.

CFR Călători a transmis că, la deschiderea unui geam din interiorul vagonului nr. 9, au fost loviți doi copii aflați în imediata vecinătate și că, din acest motiv, personalul de tren a solicitat, preventiv, prin serviciul de urgență 112, prezența echipajelor de intervenție în stația Blaj.

În același timp, CFR Călători a dispus ca personal propriu din Teiuș să se deplaseze la unitățile medicale de pe raza orașului Blaj pentru a acorda sprijin familiei, inclusiv în vederea deplasării ulterioare a acesteia la Cluj-Napoca.

„Potrivit informațiilor obținute atât de la unitățile sanitare din orașul Blaj, cât și de la Postul de Poliție TF Blaj, nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituțiilor medicale și nici nu a fost depusă vreo sesizare la postul de poliție”, a transmis, pe 9 august, CFR.