Video Pericol într-un vagon CFR: un geam s-a spart peste călători, pe ruta Mangalia–Oradea

Geamul unui vagon s-a spart luni, 18 august, iar cioburile au căzut peste călători. O persoană a publicat un videoclip în care arată rănile suferite în urma incidentului. Trenul CFR circula pe ruta Mangalia–Oradea.

Autorităţile au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.

„Stăteam pe scaun liniștită și, dintr-o dată, mi-a căzut ceva în cap, nu doar mie, ci și unei fetițe de aproximativ 12-13 ani și unei femei. Aceste întâmplări trebuie dezvăluite”, a scris femeia, în dreptul postării de pe rețelele de socializare.

Videoclipul a stârnit revoltă pe rețelele de socializare. Unii au blamat compania feroviară, în timp ce alții au împărtășit experiențe similare trăite în timpul călătoriilor.

„Chiar sper că vei da în judecată CFR-ul.”

„CFR chiar merită niște lecții, poate, cumva, duce spre ceva. Totul arată ca pe vremea părinților. Este jale!”

„Tot scumpesc biletele de tren, dar nu ai nicio condiție! Eu am renunțat să mai merg cu trenul, prefer mașina sau autocarul.”

„Să vadă și directorul CFR, care se plânge că salariul de 10.000 de euro pe lună e prea mic.”

„Am fost și eu ieri în trenul ăsta, a venit în București cu întârziere de 70 de minute, am coborât în Constanța și am luat un bus, am ajuns în Mangalia cu 2 ore înaintea lui. Total întârziere: 183 de minute. Trebuie evitat acest tren!”

„Și mie mi-a căzut scara în cap. Am călătorit la cușetă și, când stăteam pe hol, mi-a căzut în cap scara de la alt compartiment, care nu stătea bine în acel suport vechi și prost.”

„La mine s-a rupt patul de la cușetă…”

Un incident similar a avut loc pe ruta Mangalia-Cluj Napoca

Tot în august, doi copii fost răniți în trenul Mangalia-Cluj Napoca de un geam care a căzut peste ei în vagonul în care se aflau. Au fost transportați de urgență la spital.

CFR Călători a transmis că incidentul a avut loc în trenul IR 12942/1947 din data de 9 august, pe relația Mangalia – Cluj Napoca. În stația Rupea s-a reclamat faptul că, la deschiderea unui geam din interiorul vagonului nr. 9, au fost loviți doi copii aflați în imediata vecinătate.

Din acest motiv, personalul de tren a solicitat, preventiv, prin serviciul de urgență 112, prezența echipajelor de intervenție în stația Blaj.

În același timp, CFR Călători a dispus ca personal propriu din Teiuș să se deplaseze la unitățile medicale de pe raza orașului Blaj pentru a acorda sprijin familiei, inclusiv în vederea deplasării ulterioare a acesteia la Cluj-Napoca.

„Potrivit informațiilor obținute atât de la unitățile sanitare din orașul Blaj, cât și de la Postul de Poliție TF Blaj, nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituțiilor medicale și nici nu a fost depusă vreo sesizare la postul de poliție”, a transmis CFR.