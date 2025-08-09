Scene de groază într-un tren CFR. Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani. Au ajuns rănite la spital

Doi copii fost răniți în trenul Mangalia-Cluj Napoca de un geam care a căzut peste ei în vagonul în care se aflau. Au fost transportați de urgență la spital.

Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15,31 și a avut trei ramuri – de Satu Mare, de Cluj Napoca și de Târgu Mureș, potrivit Club Feroviar

Sâmbătă dimineața, când ramura de Cluj Napoca ajunsese la Blaj (cu 21 de minute întârziere față de ora stabilită prin livret – 3,16), două fetițe de 9 și respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

Potrivit publicației citate, șeful de tren a sunat la numărul unic de urgență 112, iar cele două fetițe au fost luate cu ambulanța și duse la spital împreună cu părinții.