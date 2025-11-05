Un primar din județul Cluj, reținut pentru că și-a însușit un laptop și un televizor de la primărie

Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut miercuri pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. Ancheta a inclus 3 percheziții domiciliare: una la Primăria comunei și două la locuințele primarului.

„Prin ordonanța organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reținerea suspectului pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, faptă prev. și ped. de art. 295 alin.1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, se arată în comunicatul procurorilor.

Investigațiile arată că, între 2022 și 2024, primarul și-ar fi însușit pentru sine produse electronice, respectiv un televizor LG Smart 4K și un laptop HP255G8, în valoare totală de 5.157 lei. Aceste bunuri proveneau din subvenții pentru abonamentele de telefonie mobilă ale U.A.T. Fizeșu-Gherlii, încheiate și achitate prin intermediul primarului, fără ca acestea să fie folosite în scop instituțional.

Vasile Lup, membru PNL, a câștigat în 2024 al treilea mandat de primar, obținând aproape 63% dintre voturi, conform presei locale.