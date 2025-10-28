Un primar PSD, reținut după ce a bătut doi adolescenți. Edilul susține că situația a fost exagerată

Primarul unei comune din Iași a fost reținut de polițiști după ce duminică, 26 octombrie, ar fi agresat doi adolescenți.

Potrivit BZI, incidentul ar fi avut loc după ce copiii ar fi mers în parcul din comună, unde, potrivit primarului George Cristea, există un regulament ce trebuie respectat de persoanele cu vârsta de peste 14 ani.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, însă susține că nu i-a agresat pe minori și că situația a fost exagerată.

„Mai mult l-am împins, nu are vătămări, nu are nimic. Până acum l-am acoperit că făcea bullying. Nu i-am dat nici o palmă. A rupt lacătul de la poarta primăriei. Se duceau în parc, eu eram cu băieții la terenul de fotbal. Se duceau în parc, având 14 ani în parc este un regulament care trebuie respectat.

I-am văzut că erau 3, i-am întrebat dacă au buletin, au zis că nu îl au la ei. Le-am spus că în parc nu au acces pentru că au 14 ani. Bineînţeles că s-au întors şi au început să escaladeze gardurile, nu m-au ascultat. M-am dus la ei, i-am luat de după cap să îi duc la regulament să îl citească. Mi-au spus că ei nu sunt fraieri să-l citească. Sunt niște mizerii, au sunat la Poliție şi astăzi am avut surpriza să fiu reţinut pentru 24 de ore”, a transmis George Cristea, primarul PSD al comunei Grozești.

Incidentul a avut loc duminică, 26 octombrie, în comuna Grozești. În prezent, primarul PSD se află în arestul Poliției Răducăneni.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni, au reținut pentru 24 de ore, un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozești, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unității administrativ-teritoriale, din comună.

La data de 28 octombrie 2025, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu propuneri legale”, a transmis IPJ Iași.