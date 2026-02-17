Donald Trump vrea să dea buzna la Milano. Organizatorii Jocurilor Olimpice sunt în stare de alertă

Donald Trump (79 de ani) ar putea ateriza la Milano pentru finala turneului olimpic de hochei pe gheață, programată duminică, la ora locală 14:10, la Arena Santa Giulia, dacă Statele Unite ar juca pentru aur. Turneul este în faza sferturile de finală, echipa SUA așteptând confirmarea dacă va înfrunta Letonia sau Suedia.

Potrivit publicației italiene „Corriere della Sera”, liderul de la Casa Albă este așteptat să sosească la Milano duminică, apoi să călătorească la „Arena Verona”, pentru ceremonia de închidere a Jocurilor.

Ar putea fi o vizită scurtă, de doar câteva ore, deși nu este exclus ca președintele SUA să aterizeze în Italia la bordul Air Force One chiar sâmbătă seara. În acest caz, ar rămâne, așa cum a făcut-o deja adjunctul său, vicepreședintele JD Vance, la Gallia din Milano.

45 de vehicule pentru Vance

Sediul Poliției și Prefectura au fost alertate și pun deja în mișcare planuri pentru a asigura siguranța celui mai puternic om din lume, o misiune deloc ușoară având în vedere că Vance era însoțit de 45 de vehicule.

Pe lângă SUA, Slovacia, Canada și Finlanda s-au calificat în sferturile de finală. Semifinalele sunt programate vineri, la orele 16:40 și 21:10. Abia atunci se va ști cu siguranță dacă SUA vor merge în marea finală.

Americanii nu au mai câștigat titlul de la istorica ediție din 1980, de la Lake Placid, când i-au învins pe marii favoriți, sovieticii, în semifinale, iar apoi au răpus Finlanda în finală. Canada a câștigat ultimele două ediții.