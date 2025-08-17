Un tânăr a fost călcat cu mașina de prietenul său, după o încăierare

Un bărbat de 24 de ani a fost grav rănit după ce un prieten a trecut peste el cu mașina în timp ce încerca să fugă de la o bătaie pe stradă.

Un incident violent a avut loc în noaptea de 17 august 2025, pe strada Gorunului din Galați, unde mai mulți tineri s-au bătut, iar unul dintre ei a fost rănit după ce a fost accidentat de prietenul său.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, la ora 03:40, polițiștii Biroului Rutier Galați au fost sesizați prin apel 112 despre o persoană întinsă pe carosabil, prinsă sub un autoturism. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Biroului Rutier, Secției 3 Poliție Galați, Serviciului Criminalistic, Serviciului Investigații Criminale și Biroului Investigații Criminale.

„În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că un grup de opt tineri, cu vârste între 18 și 25 de ani, din municipiul Galați, s-ar fi intersectat cu un alt grup, format din două tinere, de 23 și 27 de ani, și doi bărbați, de 22 și 24 de ani, toți din municipiul Galați. Pe fondul unui conflict anterior, tinerii din primul grup ar fi exercitat acte de violență asupra celor doi bărbați din cel de-al doilea grup”, a transmis IPJ Galați.

Accidentul rutier în timpul încăierării

„În urma agresiunii, tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său, în vârstă de 22 de ani, s-ar fi urcat la volanul unui autoturism și, efectuând o manevră de mers înapoi, nu l-ar fi observat pe acesta, trecând cu mașina peste el”, au precizat autoritățile. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și vătămare corporală din culpă.