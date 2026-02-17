Medic agresat la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu. Ruda unei paciente l-a bruscat și i-a aruncat cafea pe haine

Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat luni după-amiază de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, în timp ce încerca să o stabilizeze. Conducerea spitalului a anunţat că în timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparţinătorii, aflaţi în zona de aşteptare, au pătruns neautorizat în spaţiul medical.

„Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv faţă de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins şi i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajaţii din UPU au apelat rapid Poliţia”, se arată în comunicatul SJU Târgu Jiu.

La ieşirea din salonul Urgenţe minore, medicul a alunecat și a suferit un traumatism la picior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale.

Conducerea spitalului a condamnat ferm incidentul.

„Astfel de comportamente afectează grav actul medical şi pun în pericol siguranţa şi integritatea cadrelor sanitare şi a pacienţilor şi arată, din păcate, faptul că medicii îşi desfăşoară activitatea uneori în condiţii dificile”, se arată în comunicat.

Reprezentanții spitalului au precizat că incidentul a fost semnalat organelor de poliţie și este cercetat.

„Conducerea unităţii a discutat cu personalul medical despre situaţie, precum și despre măsurile pentru prevenirea pe viitor a unor asemenea situaţii; de asemenea, conducerea unităţii medicale a discutat şi cu reprezentanţii firmei de pază care au transmis că în timpul incidentului au fost respectate procedurile de intervenţie. Conducerea unităţii condamnă orice formă de agresiune, cât şi orice formă de intimidare îndreptate împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale”, au adăugat reprezentanții SJU Târgu Jiu.