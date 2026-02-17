search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert

0
0
Publicat:

Când operațiunea militară condusă de SUA s-a încheiat, în februarie 1991, impactul asupra establishmentului militar sovietic a fost profund. La Moscova, planificatorii urmăreau distrugerea sistematică și precisă a unei armate irakiene construite după manualul lor: echipament sovietic, instruire sovietică și un concept de apărare antiaeriană de inspirație sovietică, scrie Then Mighty.

Manevra principală a coaliției — o amplă învăluire prin deșert/FOTO:X
Manevra principală a coaliției — o amplă învăluire prin deșert/FOTO:X

Pentru Kremlin, Irakul trebuia să fie un test de stres pentru puterea aeriană americană și pentru armata sa de voluntari. Conducerea sovietică se aștepta la un conflict de uzură, un război terestru lung și costisitor, care să ofere o imagine despre cum ar arăta o confruntare directă între Est și Vest în Europa. Se anticipa că eliberarea Kuweitului va veni cu un preț greu pentru Washington și aliații săi.

În schimb, coaliția internațională a lansat o campanie aeriană susținută și apoi a încheiat ofensiva terestră în aproximativ 100 de ore. Pentru armata sovietică, nu era vorba doar despre înfrângerea unui aliat regional precum Saddam Hussein. Era o demonstrație publică că modelul sovietic de război modern fusese depășit.

La Moscova, imaginile cu recruți irakieni în tancuri în flăcări au fost privite și printr-o altă lentilă: într-un conflict cu NATO, aceștia ar fi putut fi recruți sovietici. Iar Statul Major General, confruntat deja cu o economie în colaps și un sistem politic în descompunere, nu putea face altceva decât să observe și să noteze.

„Mașina de tocat” care nu a mai venit

Pe hârtie, Irakul părea un adversar redutabil: una dintre cele mai numeroase armate din lume, forțe blindate consistente, apărare antiaeriană robustă și ani de experiență în războiul cu Iranul. Pentru generalii sovietici, era rezonabil să creadă că ofensiva terestră va degenera într-un conflict lung și sângeros.

Doctrina sovietică susținea că puterea aeriană poate slăbi sau încetini un inamic, dar nu poate decide singură un război. Momentul decisiv trebuia să vină la sol, iar acolo — se credea — o forță americană de voluntari va fi pusă la încercare.

Realitatea a contrazis însă aceste ipoteze. Ofensiva terestră a început la 24 februarie 1991 și era practic încheiată patru zile mai târziu. Apărările aeriene irakiene au fost neutralizate rapid. Unități blindate au fost distruse uneori fără să înțeleagă ce le lovise. Forțele coaliției au manevrat noaptea, prin furtuni de nisip, traversând deșertul și apărând pe flancurile irakiene cu o viteză care a surprins.

Pentru doctrina sovietică — construită pe masă, adâncime și rezistență la pierderi — aceasta a fost o lovitură conceptuală majoră.

„Cârligul de stânga”

Manevra principală a coaliției — o amplă învăluire prin deșert, cunoscută drept „left hook” (croșeu de stângă) — ar fi trebuit să fie familiară planificatorilor sovietici. Dar ceea ce a șocat a fost viteza și coordonarea. Forțele americane au operat în condiții de vizibilitate redusă, menținând alinierea unităților pe un teren lipsit de repere. Bătălii precum Battle of 73 Easting au ilustrat noul tip de război mobil și integrat.

Citește și: Kremlinul neagă acuzațiile: „Putin nu vrea să restaureze URSS și nici să atace NATO. Este o prostie totală”

Irakienii au reacționat târziu sau incoerent. Până când au realizat unde cade lovitura principală, pierderile erau deja semnificative.

Pentru observatorii sovietici, problema nu era existența manevrei, ci eficiența ei într-un context în care campania aeriană distrusese deja capacitatea adversarului de a vedea, comunica și coordona.

„Autostrada Morții”

În retragerea din Kuweit, trupele irakiene care se deplasau pe Autostrada 80 au fost lovite repetat de aviația americană. Imaginile cu coloane de vehicule distruse au făcut înconjurul lumii occidentale, unde drumul a fost numit „Highway of Death”.

La Moscova, analiștii au văzut altceva: ce se întâmplă atunci când o parte poate detecta, urmări și lovi cu precizie, în timp ce cealaltă este incapabilă să răspundă. Strategia tradițională a concentrării masive de blindate devenea, în aceste condiții, o vulnerabilitate.

Războiul rețelelor

Inițial, explicația convenabilă a fost că Irakul a aplicat greșit doctrina sovietică. Însă această interpretare ignora esențialul: Irakul nu lupta doar împotriva unor unități americane, ci împotriva unui sistem integrat.

Tehnologii precum Sistemul de Poziționare Globală și platformele de supraveghere aeriană precum Northrop Grumman E-8 Joint STARS au permis detectarea și transmiterea rapidă a țintelor. Avioanele de avertizare timpurie coordonau informațiile, iar forțele de atac știau deja unde să lovească înainte de a ajunge în zonă.

În contrast, doctrina sovietică presupunea un lanț de comandă ierarhic, cu întârzieri inerente în transmiterea informației. Într-un astfel de ritm operațional, unitățile ar fi putut fi distruse înainte de a primi ordinele necesare.

Lecțiile și sfârșitul unei epoci

O analiză publicată în 1992 de RAND Corporation arăta că gândirea militară rusă a înțeles rapid implicațiile: războiul modern se schimbase fundamental. Controlul aerian, viteza deciziei, interoperabilitatea și integrarea forțelor deveniseră decisive.

Pentru o armată formată în cultura masei și a uzurii, aceasta a fost o revelație dureroasă. Dacă adversarul controlează cerul, forțele blindate devin ținte.

Câteva luni mai târziu, Uniunea Sovietică înceta să mai existe. Cauzele erau multiple și profunde, dar războiul din Golf a transmis un avertisment clar: în epoca informației, victoria aparține celui care vede primul, transmite mai rapid și decide mai repede.

Pentru Moscova, lecția a fost limpede. Rămânea însă întrebarea dacă va fi pe deplin învățată.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE
gandul.ro
image
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
mediafax.ro
image
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost judecat de urgenţă şi beneficiar a fost FCSB”
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Se anunță reguli noi la RCA! Asigurare de trei ori mai scumpă pentru anumiți șoferi
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Seliște din secolele XV–XVI (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
O seliște din secolele XV–XVI, descoperită de arheologi în Republica Moldova / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!