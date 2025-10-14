Adolescent din Arad, trimis în judecată după ce a omorât un copil de 12 ani cu o singură lovitură

Procurorii din Arad au trimis în judecată marți, 14 octombrie, un adolescent de 16 ani, în stare de arest la domiciliu, care, în urma unui conflict cu un copil de 12 ani, l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap, lovitură care i-a fost fatală.

Incidentul a avut loc pe 21 august, în parcul central din comuna Vinga, judeţul Arad. Înainte de tragedie, adolescentul a avut o discuție aprinsă cu victima, care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat.

Atunci, adolescentul de 16 ani l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap pe băiatul mai mic, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stânga şi de mastoidă stânga, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV, scrie Glasul Aradului.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au anunţat, marţi, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a unui adolescent în vârstă de 16 de ani, pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

El a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Arad, unde a murit, în 3 septembrie.