search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Adolescent din Arad, trimis în judecată după ce a omorât un copil de 12 ani cu o singură lovitură

0
0
Publicat:

Procurorii din Arad au trimis în judecată marți, 14 octombrie, un adolescent de 16 ani, în stare de arest la domiciliu, care, în urma unui conflict cu un copil de 12 ani, l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap, lovitură care i-a fost fatală.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Incidentul a avut loc pe 21 august, în parcul central din comuna Vinga, judeţul Arad. Înainte de tragedie, adolescentul a avut o discuție aprinsă cu victima, care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat.

Atunci, adolescentul de 16 ani l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap pe băiatul mai mic, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stânga şi de mastoidă stânga, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV, scrie Glasul Aradului.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au anunţat, marţi, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a unui adolescent în vârstă de 16 de ani, pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

El a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Arad, unde a murit, în 3 septembrie.

Arad

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
playtech.ro
image
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Vești bune pentru elevi privind vacanța de toamnă din 2025. Au o săptămână liberă chiar în octombrie
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”