Alba-neagra cu acțiunile clubului de fotbal Farul Constanța. Cui vrea, de fapt, Gică Hagi să-i transfere puterea

FRF a anunțat că până vineri va ști dacă Mircea Lucescu (80 de ani) va putea sta pe bancă la barajul cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul. Dacă starea fizică nu-i va permite lui „Il Luce” să-i conducă pe tricolori, locul său ar urma să fie luat de directorul tehnic al federației, Mihai Stoichiță (71 de ani), deși varianta cea mai dorită ar fi Gică Hagi (61 de ani).

Doar că „Regele” nu vrea să preia „echipa de pe drum”, un principiu pe care l-a tot vehiculat în carieră, și așteaptă ca naționala să-și încheie parcursul.

Apoi, fie că va pierde barajul, fie că se va califica la Mondial, echipa va fi cedată de Mircea Lucescu. Atunci, Hagi ar putea fi interesat. Ca să se poată elibera de Farul, unde este acționar majoritar, acesta ar trebui să le cedeze.

Inițial, au apărut informații conform cărora acțiunile clubului vor fi împărțite egal între Gică Popescu și Hristo Stoicikov (45%-45%), în condițiile în care și Rivaldo deține 10%.

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit că Gică Hagi îi va preda acțiunile cuiva din familie: soție, fiică sau cumnat.

„Vom vedea în vară ce se va întâmpla. Ce treabă are Stoicikov? E și prietenul meu Stoicikov, ce fac, îi las lui casa? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie.

Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă.

Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. Asta e părerea mea, nu știu nimic despre această situație", a spus Becali pentru Fanatik.

Procuratorul a mai afirmat că Lucescu i-a răspuns la mesaje. Și antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, a afirmat că a fost apelat din spital de selecționer, care i-a dat un sfat legat de conflictul cu Cristiano Bergodi, de la Universitatea Cluj.

România va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca, tot în deplasare, şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.