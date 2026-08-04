Stații de autobuz suspendate temporar în comuna Florești, județul Cluj, ca urmare a unor lucrări la carosabil

Lucrările de întreținere a carosabilului din comuna Florești, județul Cluj, suspendă o serie de stații de autobuz ale Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.

„Compania de Transport Public Cluj-Napoca informează publicul călător că, în perioada 5-7 august, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Cetății din localitatea Florești, ca urmare a executării unor lucrări de reparații și întreținere a părții carosabile. Astfel, în perioada menționată, linia metropolitană M21 va circula, pe ambele sensuri, pe strada Eroilor până la intersecția cu strada Avram Iancu”, anunță reprezentanții CTP.

Astfel, se suspendă următoarele stații:

Tur: Luxor Sud, Sub Cetate Est, Muncitorilor,

Retur: Sub Cetate Vest, Luxor Nord.

Călătorii vor putea utiliza, în schimb, în perioada menționată, următoarele stații aflate pe traseul deviat:

Tur: Profi Est, Primăria Florești Sud; Complex Florești;

Retur: Iuliu Hosu; Primăria Florești Nord; Profi Vest.