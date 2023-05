Revolta unei profesoare din Cluj: „Eu mi-am amenajat sala de clasă pe banii mei! Unde ați mai văzut atâta ură împotriva profesorilor?“

Mihaela Ciupei, profesoară la o școală aflată la câțiva kilometri de Cluj-Napoca, este revoltată de refuzul Guvernului de a majora salariile profesorilor. Ea a ajuns să amenajeze sala de clasă din banii proprii.

„Am stat în umbră până acum, dar nu mai pot!!! Așa arată școala mea, dl Ciucă, la o aruncătură de băț de Cluj-Napoca! Și, da, dl Ciucă, am avut 10 la licență, disertație și definitivat! Nu sunt bani de reparații! Am înțeles, acum, că nu sunt bani nici de salarii! Mi-am amenajat sala pe banii mei și merg cu drag la școală! M-aș fi gândit cu bucurie că, dacă mai urcau salariile, voi mai putea face rost de câte ceva pentru școală! Nu, nu m-am gândit la familia mea, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat până acum și nu suntem muritori de foame, cu toate că suntem profesori!!!”, a susținut, pe Facebook, Mihaela Ciupei.

Ea și-a îndreptat apoi criticile către premierul NIcolae Ciucă, care declarase că nu sunt acum bani pentru majorarea salariilor profesorilor.

„Nu sunt bani, dl Ciucă, de unde să fie??? Unde ați mai văzut atâta ură împotriva profesorilor??? Ceea ce cer colegii mei de breasla, e mai mult decât pertinent!!! Rușine să vă fie! Nu sunt bani, dl Ciucă, și nici nu vor fi vreodată pentru educația copiilor noștri! Apropo, aveți copii? Dar dna Deca are copii? Dar dl președinte are copii? Rămâneți în bula voastră din Parlament, cu tot cu neamurile și pilele domniilor voastre!”,a mai spus femeia.

Mai multe persoane au comentat postarea profesoarei, majoritatea dându-i dreptate.

„Felicitări pt curaj! Oamenii nu mai au curaj să spună, oricâtă libertate ne-ar flutura în fata ochilor! De fapt numai sintagma 'libertatea exprimării" ne-o flutură, în rest ne autocenzurăm! FELICITĂRI!, a spus Geanina.

„Foarte bine punctat! Dureros de adevărat!”, a comentat Nicoleta.

„Felicitări, nu doar profesorii trebuia să iasă în stradă, ci tot poporul! Așa nu se mai poate..... Dar românii dorm! De aceea ei își dau pensii speciale, salarii speciale... Pt că românii dorm”, a mai spus un internaut.

„De acord cu cele relatate. Nu sunt bani, banii merg pe salariile și pensiile speciale, la parlamentari etc. Sănătatea și învățământul la Sfântul Așteaptă. Rușine politicienilor”, s-a mai comentat.

„Felicitări, doamna profesoară! În 1972, am luat repartiție într-o comună. Vă plâng de milă. Așa conducere, așa importanță dau școlii și educației! Multă sănătate!”, a comentat Iordache.

„Au fost comentatori care au atras atenția că nu Guvernul trebuie să repare școlile. Nu cumva școala este în gestiunea autorităților locale, adică a primăriei de la aruncătură de băț? Nu cumva cheltuielile cu reparația scolii sunt în sarcina primăriei și nu a lui Ciucă?”, a spus Gelu.

Grevă în educație

Greva din învățământ a început de luni, 22 mai 2023, iar mii de profesori au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară.

Sindicaliștii au argumentat că în ultimii doi ani au făcut demersuri nenumărate la Guvern pentru salarii mai mari, care însă au rămas fără răspuns. De asemenea, în urma întâlnirii cu sindicatele din Educație, Guvernul a hotărât să nu mărească salariile profesorilor, ci să le ofere un card cadrelor didactice și auxiliare cu 1.000 de lei în luna iunie și 1.500 în octombrie.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a transmis joi, 25 mai 2023, că Guvernul va aproba vineri, 26 mai 2023, majorarea salariului personalului nedidactic din învăţământ în medie cu 9%. Acestor venituri li se vor adăuga, a mai adăugat el, două prime consecutive, „una în luna iunie şi una în luna octombrie, de câte 500 de lei fiecare”.

Un profesor aflat în primii ani la catedră încasează un salariu lunar net de 2.500 de lei, în timp ce un dascăl care are gradul I, cu peste 25 de ani vechime, încasează aproximativ 4.500 de lei.

„Greva din educație a fost principala preocupare a Guvernului, săptămâna aceasta, și rămâne, ȋn continuare, pe agenda noastră. Ne dorim la fel de mult ca profesorii să găsim o soluție sustenabilă pentru a le asigura salarii corecte. I-am asigurat de acest lucru și pe reprezentanții sindicali, dar și pe cei ai asociațiilor de părinți și elevi”, a afirmat sâmbătă, 26 mai 2023, Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook privind retrospectiva acestei săptămâni.

În această săptămână, premierul a avut și o întâlnire cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, în care a fost abordat subiectul cadrului financiar multianual 2021-2027 al UE, fiind un instrument de finanțare pentru România.

Mesajul lui Ciucă către elevi

Premierul liberal Ciucă a transmis o scrisoare de răspuns către Consiliul Național al Elevilor în care a subliniat că „orice revendicare nu poate și nu trebuie să aibă ca efect blocarea parcursului școlar al elevilor”. Ciucă a făcut apel la profesori să suspende acțiunile de protest.

„Dragi elevi, Coaliţia legislativă şi guvernamentală, Guvernul României şi toate instituţiile cu atribuţii în domeniul salarizării şi al educaţiei înţeleg importanţa procesului educaţional, pentru susţinerea şi finanţarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare. Ca Prim-ministru, aşa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii părinţilor şi elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educaţie, cu ajutorul cărora am reuşit, în ultimul an şi jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum şi în creşterea finanţărilor necesare Educaţiei", a menţionat premierul în document, potrivit Agerpres.

Șeful Executivului a subliniat că educația este „prioritatea numărul 1 a programului de guvernare” și a afirmat că apreciază susținerea elevilor față de cadrele didactice.