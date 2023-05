Ciucă: Greva din educație a fost principală preocupare a Guvernului și rămâne în continuare pe agendă

Premierul susține că greva din educație a fost principala preocupare a Guvernului, săptămâna aceasta, și va rămâne în continuare pe agenda Executivului. Ciucă a subliniat că Guvernul dorește să găsească o soluție sustenabilă pentru a asigura salariile corecte profesorilor.

„Greva din educație a fost principala preocupare a Guvernului, săptămâna aceasta, și rămâne, ȋn continuare, pe agenda noastră. Ne dorim la fel de mult ca profesorii să găsim o soluție sustenabilă pentru a le asigura salarii corecte. I-am asigurat de acest lucru și pe reprezentanții sindicali, dar și pe cei ai asociațiilor de părinți și elevi”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook privind retrospectiva acestei săptămâni.

În această săptămână premierul a avut și o întâlnire cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, în care a fost abordat subiectul cadrului financiar multianual 2021-2027 al UE, fiind un instrument de finanțare pentru România.

„Banii europeni asigură finanțarea unor proiecte esențiale pentru dezvoltare, cum sunt metroul din Cluj Napoca și extinderea cercetării românești”, a punctat premierul.

Totodată, Nicolae Ciucă a avut o întrevedere și cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier: „Ȋn cadrul UE, Germania este unul dintre principalii parteneri ai României, dar și primul investitor străin ȋn țara noastră. L-am primit la Palatul Victoria pe Frank-Walter Steinmeier, Președintele Germaniei, și i-am mulțumit pentru sprijinul acordat ȋn procesul de aderare la spațiul Schenghen și nu numai”.

Premierul a punctat și că zilele trecută au avut loc și alte două evenimente importante, cum ar fi aniversarea a 148 de ani de la înființarea PNL și comemorarea eroilor neamului.

Mesajul lui Ciucă către elevi

Premierul a transmis o scrisoare de răspuns către Consiliul Național al Elevilor în care a subliniat că „orice revendicare nu poate și nu trebuie să aibă ca efect blocarea parcursului școlar al elevilor”. Ciucă a făcut apel la profesori să suspende acțiunile de protest.

„Dragi elevi, Coaliţia legislativă şi guvernamentală, Guvernul României şi toate instituţiile cu atribuţii în domeniul salarizării şi al educaţiei înţeleg importanţa procesului educaţional, pentru susţinerea şi finanţarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare. Ca Prim-ministru, aşa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii părinţilor şi elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educaţie, cu ajutorul cărora am reuşit, în ultimul an şi jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum şi în creşterea finanţărilor necesare Educaţiei", a menţionat premierul în document, potrivit Agerpres.

Șeful Executivului a subliniat că educația este „prioritatea numărul 1 a programului de guvernare” și a afirmat că apreciază susținerea elevilor față de cadrele didactice.