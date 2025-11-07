Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se pară pistol cu apă”

Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, susține că România poate într-un singur mod să se țină departe de orice război, iar asta înseamnă să aibă o armată puternică și o industrie de apărare la fel de solidă, pentru a descuraja orice agresor.

Radu Burnete a fost prezent la întâlnirea avută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu oficialii români, cu ocazia vizitei pe care înaltul oficial olandez a efectuat-o în România. Mesajul lui Rutte a fost unul pozitiv și încurajator pentru România. Consilierul prezidențial a notat impresiile într-o postare pe Facebook.

„Mark Rutte a transmis un mesaj foarte clar: România are aliați pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei. În același timp trebuie să ne facem și noi cât mai bine temele. Am văzut prea multe lucruri spuse cu prea mare ușurință în spațiul public. Este important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea în ultimii ani și cât de periculoasă a devenit”, a scris Burnete.

România, obligată să se adapteze vremurilor și lumii în care se află

În această situație, România nu poate rămâne pasivă ca și cum s-ar afla într-o altă lume sau într-o dimensiune paralelă, așa că trebuie să se adapteze vremurilor. Iar asta înseamnă în primul rând să-și dezvolte o forță de descurajare pentru a fi sigură că se află la adăpost. De fapt, Uniunea Europeană a ajuns în situația ingrată de a nu mai conta la nivel înalt tocmai din cauza faptului că nu deține o importantă forță militară, așa cum au Statele Unite ale Americii, China și chiar Federația Rusă. Radu Burnete vorbește chiar despre o „lâncezeală” a Uniunii Europene, care a adus-o în această situație.

„România trebuie să aibă o armată profesionistă și solidă și o industrie de apărare care să o deservească. Nu este nimic rău în asta. Dimpotrivă, lâncezela europeană din ultimii 30 de ani a pus Uniunea într-o situație dificilă în care nu ar fi trebui să ajungem niciodată. Dacă ne uităm în istorie există o legătură puternică între prosperitate și putere militară. O capacitatea militară sporită îi crește țării noastre libertatea de acțiune. Libertatea trebuie din păcate apărată. Ne face și un aliat mai valoros cu o voce mai puternică în UE și NATO, nu asta tot spunem că ne dorim? Să stăm la masa oamenilor mari? Păi la masa aceea trebuie să și plătești consumația, nu doar să bei apă”, a adăugat consilierul președintelui Nicușor Dan.

Mai mulți bani pe apărare, mai multă siguranță

Pentru România, vremea vorbelor fără acoperire în fapte trebuie să apună, susține expertul. Pe de altă parte, România este obligată să cheltuiască mai mult pe apărare dintr-un motiv cât se poate de obiectiv.

„Datul din gură e mai puțin productiv offline. O industrie serioasă de apărare are și multiple beneficii economice. Tot aud critici că România accesează programul SAFE și ia împrumuturi ca să își întărească apărarea când deficitul nostru este foarte mare. Sau că nu ar trebui să mai sprijinim Ucraina (deși o facem cu 0.2% din PIB). Este adevărat că ne-am îndatorat aiurea când vedeam ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să și reducem deficitul și să alocăm mai mult la apărare în același timp. Nu avem de ales”, a punctat Radu Burnete.

În condițiile în care Federația Rusă ar învinge Ucraina și ar ajunge la granițele României, situația ar deveni cu adevărat delicată. În acel caz, politica de austeritate decisă acum de Guvernul Bolojan ar ajunge să pară „un pistol cu apă” comparativ cu cheltuielile uriașe pe care le-am avea dacă am ajunge să ne învecinăm cu Federația Rusă, mai spune Burnete.

Ce ar însemna să ne învecinăm cu Rusia

„Vrea cineva să afle cât ar trebui să alocăm apărării dacă ajungem să avem graniță cu Federația Rusă? Consolidarea fiscală de acum (pe care unii oricum o vor cu frâna trasă) o să ni se pară pistol cu apă. Și tocmai din aceste motive trebuie să avem o economie cât mai competitivă, ca să ni le permite pe toate”, a subliniat Radu Burnete.

Investiția Rheimetall în România este evident o veste bună, dar nu este suficientă. România are nevoie de o politică inteligentă și de investiții consistente inclusiv în industria de apărare. Problema este că nu avem alternativă, în acest moment, din cauza situației complicate geopolitice.

„Este o veste excelentă că Rheimetall a decis să facă o investiție mare în România și vom mai vedea astfel de vești. Este foarte bine că ne vom reforma propria industrie de apărare și că vom cheltui pe înzestrarea trupelor noastre. Cu ce vreți să ne apere în caz de ceva? Cu armament din anii 70’? Sperăm cu toții, din tot sufletul, că nu vom avea nevoie niciodată să folosim aceste instrumente ca să ne apărăm. Că vom putea să continuăm să trăim în pace și să ne vedem liniștiți de problemele noastre. În cazul unei agresiuni aliații noștri vor veni să ne apere însă trebuie să găsească aici o națiune dispusă și capabilă să facă la fel”, a închiat Radu Burnete.

Cine este Radu Burnete

Consilier Prezidențial -la Departamentul Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete a fost între 2020 și 2025 directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, cea mai importantă organizație patronală din România afiliată BusinessEurope, International Organization of Employers și Business at OECD, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Între 2013 și 2020, Burnete a coordonat afacerile publice pentru Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council) - FIC, organizație care aduce împreună cei mai importanți investitori străini din România. A mai lucrat în trecut în Bruxelles pentru Bruswick LLP, o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare, a fost asistent în Parlamentul României și jurnalist la Ziarul Financiar.

Până în prezent, Radu Burnete nu a avut niciun fel de afiliere politică. În cei 12 ani petrecuți la FIC și Concordia, domnul Burnete a acumulat o cunoaștere aprofundată a mediului privat din România, dar și a dialogului social național și european.

Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București în 2008 și este Master of Advanced International Studies al Academiei Diplomatice de la Viena (2011).

El s-a născut la Sibiu, locuind și în Statele Unite ale Americii, Austria și Belgia. Este pasionat de istorie, filozofie și economie, pentru a căror aprofundare încearcă să găsească cât mai mult timp. Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu data de 1 iulie 2025.