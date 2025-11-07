search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se pară pistol cu apă”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, susține că România poate într-un singur mod să se țină departe de orice război, iar asta înseamnă să aibă o armată puternică și o industrie de apărare la fel de solidă, pentru a descuraja orice agresor.

Tancuri rusești avansând în Ucraina. FOTO: AP
Tancuri rusești avansând în Ucraina. FOTO: AP

Radu Burnete a fost prezent la întâlnirea avută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu oficialii români, cu ocazia vizitei pe care înaltul oficial olandez a efectuat-o în România. Mesajul lui Rutte a fost unul pozitiv și încurajator pentru România. Consilierul prezidențial a notat impresiile într-o postare pe Facebook.

„Mark Rutte a transmis un mesaj foarte clar: România are aliați pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei. În același timp trebuie să ne facem și noi cât mai bine temele. Am văzut prea multe lucruri spuse cu prea mare ușurință în spațiul public. Este important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea în ultimii ani și cât de periculoasă a devenit”, a scris Burnete.

România, obligată să se adapteze vremurilor și lumii în care se află

În această situație, România nu poate rămâne pasivă ca și cum s-ar afla într-o altă lume sau într-o dimensiune paralelă, așa că trebuie să se adapteze vremurilor. Iar asta înseamnă în primul rând să-și dezvolte o forță de descurajare pentru a fi sigură că se află la adăpost. De fapt, Uniunea Europeană a ajuns în situația ingrată de a nu mai conta la nivel înalt tocmai din cauza faptului că nu deține o importantă forță militară, așa cum au Statele Unite ale Americii, China și chiar Federația Rusă. Radu Burnete vorbește chiar despre o „lâncezeală” a Uniunii Europene, care a adus-o în această situație.

„România trebuie să aibă o armată profesionistă și solidă și o industrie de apărare care să o deservească. Nu este nimic rău în asta. Dimpotrivă, lâncezela europeană din ultimii 30 de ani a pus Uniunea într-o situație dificilă în care nu ar fi trebui să ajungem niciodată. Dacă ne uităm în istorie există o legătură puternică între prosperitate și putere militară. O capacitatea militară sporită îi crește țării noastre libertatea de acțiune. Libertatea trebuie din păcate apărată. Ne face și un aliat mai valoros cu o voce mai puternică în UE și NATO, nu asta tot spunem că ne dorim? Să stăm la masa oamenilor mari? Păi la masa aceea trebuie să și plătești consumația, nu doar să bei apă”, a adăugat consilierul președintelui Nicușor Dan.

Mai mulți bani pe apărare, mai multă siguranță

Pentru România, vremea vorbelor fără acoperire în fapte trebuie să apună, susține expertul. Pe de altă parte, România este obligată să cheltuiască mai mult pe apărare dintr-un motiv cât se poate de obiectiv.

„Datul din gură e mai puțin productiv offline. O industrie serioasă de apărare are și multiple beneficii economice. Tot aud critici că România accesează programul SAFE și ia împrumuturi ca să își întărească apărarea când deficitul nostru este foarte mare. Sau că nu ar trebui să mai sprijinim Ucraina (deși o facem cu 0.2% din PIB). Este adevărat că ne-am îndatorat aiurea când vedeam ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să și reducem deficitul și să alocăm mai mult la apărare în același timp. Nu avem de ales”, a punctat Radu Burnete.

În condițiile în care Federația Rusă ar învinge Ucraina și ar ajunge la granițele României, situația ar deveni cu adevărat delicată. În acel caz, politica de austeritate decisă acum de Guvernul Bolojan ar ajunge să pară „un pistol cu apă” comparativ cu cheltuielile uriașe pe care le-am avea dacă am ajunge să ne învecinăm cu Federația Rusă, mai spune Burnete.

Ce ar însemna să ne învecinăm cu Rusia

„Vrea cineva să afle cât ar trebui să alocăm apărării dacă ajungem să avem graniță cu Federația Rusă? Consolidarea fiscală de acum (pe care unii oricum o vor cu frâna trasă) o să ni se pară pistol cu apă. Și tocmai din aceste motive trebuie să avem o economie cât mai competitivă, ca să ni le permite pe toate”, a subliniat Radu Burnete.

Citește și: Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să ne apere de Rusia: „Ar necesita ani de planificare și investiții”

Investiția Rheimetall în România este evident o veste bună, dar nu este suficientă. România are nevoie de o politică inteligentă și de investiții consistente inclusiv în industria de apărare. Problema este că nu avem alternativă, în acest moment, din cauza situației complicate geopolitice.

Radu Burnete. FOTO: Facebook
Radu Burnete. FOTO: Facebook

„Este o veste excelentă că Rheimetall a decis să facă o investiție mare în România și vom mai vedea astfel de vești. Este foarte bine că ne vom reforma propria industrie de apărare și că vom cheltui pe înzestrarea trupelor noastre. Cu ce vreți să ne apere în caz de ceva? Cu armament din anii 70’? Sperăm cu toții, din tot sufletul, că nu vom avea nevoie niciodată să folosim aceste instrumente ca să ne apărăm. Că vom putea să continuăm să trăim în pace și să ne vedem liniștiți de problemele noastre. În cazul unei agresiuni aliații noștri vor veni să ne apere însă trebuie să găsească aici o națiune dispusă și capabilă să facă la fel”, a închiat Radu Burnete.

Cine este Radu Burnete

Consilier Prezidențial -la Departamentul Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete a fost între 2020 și 2025 directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, cea mai importantă organizație patronală din România afiliată BusinessEurope, International Organization of Employers și Business at OECD, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Citește și: Rădăcinile istorice ale islamofobiei: „Există similitudini cu atitudinea față de evrei în Evul Mediu”

Între 2013 și 2020, Burnete a coordonat afacerile publice pentru Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council) - FIC, organizație care aduce împreună cei mai importanți investitori străini din România. A mai lucrat în trecut în Bruxelles pentru Bruswick LLP, o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare, a fost asistent în Parlamentul României și jurnalist la Ziarul Financiar.

Până în prezent, Radu Burnete nu a avut niciun fel de afiliere politică. În cei 12 ani petrecuți la FIC și Concordia, domnul Burnete a acumulat o cunoaștere aprofundată a mediului privat din România, dar și a dialogului social național și european.

Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București în 2008 și este Master of Advanced International Studies al Academiei Diplomatice de la Viena (2011).

El s-a născut la Sibiu, locuind și în Statele Unite ale Americii, Austria și Belgia. Este pasionat de istorie, filozofie și economie, pentru a căror aprofundare încearcă să găsească cât mai mult timp. Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu data de 1 iulie 2025.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
De ce vin muncitorii din America Latină să lucreze în România: „Pot ieşi noaptea pe stradă, nu se împuşcă nimeni”
antena3.ro
image
Schema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din Galați
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
15 ani de când „Flacăra” din inima poetului Adrian Păunescu s-a stins pentru totdeauna
playtech.ro
image
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ce a promis Băluță în fața membrilor de partid. Pe ce se axează campania pentru București
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Atenție la escrocheriile de Black Friday: cum sunt păcăliți românii pe TikTok cu promisiuni false de câștiguri rapide? VIDEO
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?