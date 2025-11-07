A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua aristocrație de la Kremlin

Un nou val de rude ale lui Vladimir Putin a pătruns adânc în aparatul de stat al Federației Ruse. Potrivit unei investigații publicate de proiectul jurnalistic independent Agenstvo, președintele rus ar fi ajutat cel puțin 24 de membri ai familiei sale să ocupe funcții importante în instituțiile-cheie ale statului – de la Ministerul Apărării până la gigantul energetic „Gazprom”.

Este cel mai mare grad de „familializare” a puterii de la Moscova din ultimul secol, comparabil, spun jurnaliștii, doar cu perioada dinastiei Romanov.

Rude apropiate și îndepărtate ale președintelui figurează în poziții înalte în guvern și în marile companii controlate de stat. Printre beneficiari se numără familiile celor patru femei cunoscute din viața privată a lui Putin — fosta soție Liudmila Oceretnaia, fosta gimnastă Alina Kabaeva, Svetlana Krivonogih și Alisa Harciova —, cele două fiice oficiale, Maria și Ekaterina, dar și verii și verișoarele liderului rus de pe ambele ramuri ale familiei.

Cei mai influenți par să fie descendenții vărului său, Evgheni Putin. Fiica acestuia, Anna Țivilova, a devenit vice-ministru al Apărării, iar soțul ei, Serghei Țivilov, conduce Ministerul Energiei. Anna își promovează acum și fiul din prima căsătorie, Dmitri Loginov, care controlează o serie de firme apropiate de compania minieră Kolmar, transferată familiei sale, potrivit investigației, de prietenii președintelui.

Dmitri este și manager la Renault Rusia, companie trecută sub controlul guvernului Moscovei după declanșarea invaziei din Ucraina. Soția lui, Polina, lucrează la departamentul de securitate cibernetică al Sberbank și ar fi locuit luni întregi în Italia, departe de „patriotismul” afișat de elitele de la Kremlin.

De la Gazprom la Sibur — rețeaua se extinde

Un alt nepot, Denis Putin, în vârstă de doar 25 de ani, a fost numit în 2022 expert principal în departamentul de exporturi al Gazprom. Doi ani mai târziu, tânărul a fost transferat la compania Sibur, o altă firmă apropiată de cercul prezidențial, unde câștigă, potrivit datelor scurse, între 600.000 și 800.000 de ruble lunar.

El deține și 10% din MDK Șeremetievo, compania care administrează un complex de birouri din apropierea aeroportului internațional cu același nume. Tatăl său, Mihail Putin, este vicepreședinte al consiliului de administrație Gazprom — un post rezervat, se pare, „elitei de sânge” a regimului.

Tot în zona energetică, Viktor Hmarin, fiul verișoarei paterne a lui Putin, conduce compania de stat Rusgidro.

Afaceri, artă și propagandă

Rețeaua familială ajunge și în domeniul cultural. Igor Zelenski, partenerul Ekaterinei Tihonova (fiica mai mică a lui Putin), a coordonat construcția unui teatru în Sevastopol, oraș ocupat din Crimeea.

Pe frontul propagandei, Vsevolod Harciov, tatăl tinerei iubite a lui Putin, Alisa Harciova, lucrează în agenția guvernamentală Dialog, responsabilă cu campaniile de comunicare pro-Kremlin.

O dinastie în plină expansiune

Potrivit jurnaliștilor de la Proiect, „a treia generație” a clanului Putin a ajuns deja în centrul puterii politice și economice ruse. Fenomenul marchează o transformare a regimului într-o veritabilă dinastie de stat, în care loialitatea de familie valorează mai mult decât competența.

Prin comparație, Boris Elțin, predecesorul lui Putin, pare aproape modest: în timpul său, doar cinci rude au fost angajate pe „posturi avantajoase” în aparatul de stat.

Dinastia Putin — între tăcere și impunitate

Deși Kremlinul nu comentează asemenea dezvăluiri, presa independentă notează că fenomenul ridică o întrebare simplă: cât din statul rus a mai rămas public, și cât a devenit proprietate de familie?

Într-un sistem construit pe loialitate personală, Rusia pare să fi trecut pragul unei noi ere — nu una ideologică, ci una dinastică, în care puterea se moștenește, iar privilegiul se transmite, asemenea sângelui, din tată-n fiu.