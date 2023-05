Grevă în învățământ: sute de cadre didactice, părinți și elevi au ieșit în stradă la Arad FOTO

La Arad, astăzi, 26 mai 2023, s-a ieșit în stradă. Au fost peste 800 de sindicalişti din sistemul de învăţământ şi susţinători ai profesorilor, printre care elevi și părinți.

Aceștia au protestat în fața Prefecturii unde au blocat și circulația pentru a cere majorări salariale. Manifestanţii au vrut să meargă în marş prin oraş, dar nu au primit permisiunea.

Participanţii au purtat pancarte și bannere. Au fost următoarele mesaje: „Ai carte, nu ai parte”, „Mereu sacrificaţi, niciodată respectaţi!” sau „Vocaţia nu ţine de foame”, „Onoare, nu sfidare”.

Profesorii au declarat că au ieșit în stradă pentru a-și apăra drepturile.

„Am ieşit mai mult pentru tineri, care au salariu de 2600 de lei, din care mulţi îşi plătesc chirie pentru că sunt la început de viaţă şi carieră. Prefer să nu am salariu nici o lună, dar la grevă nu renunţăm fără să primim ceea ce am cerut”, a declarat una dintre protestatare.

Cei care sunt în primii ani de învățământ s-au aflat și ei în stradă, deoarece spun că sunt dezamăgiți de modul în care sunt plătiți și că se pare că nu a contat faptul că au făcut atâta școală și au învățat.

Preşedintele Sindicatului Democrat din Învăţământ (SDI) Arad, Dănuţ Ieneşescu, a declarat că:

„Suntem aici în faţa Prefecturii nu doar sindicalişti, ci şi susţinători. Am rămas surprins că alături de noi sunt şi elevi, care au venit să ne susţină, dar şi părinţi ai copiilor. Nu ne-am dorit să fim în grevă, dar nu am fost luaţi în seamă. Ne întrebăm de ce, nu au nevoie de performanţă în educaţie în România?”.

În județul Arad 90% sunt membri ai SDI din cei aproximativ 6.000 de angajaţi în sistemul de educaţie.

Luni, președintele sindicatului declara: „În toate școlile din județul Arad avem organizații sindicale, fac parte din Sindicatul Democratic Învățământ Arad și în toate există conflic de muncă, iar ca procent suntem în jur de 85%”.