Noua linie metropolitană M28, destinată locuitorilor comunei Florești, va deveni operațională începând cu 23 noiembrie, anunță Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Autobuzele vor asigura legătura dintre zona străzii Pădurii și cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca.

Autobuz din Cluj-Napoca Foto: CTP

Potrivit companiei, linia a fost introdusă la solicitarea locuitorilor de pe strada Pădurii și de pe străzile învecinate, pentru a ușura accesul către instituțiile de învățământ și locurile de muncă din municipiu.

Traseul anunțat pentru M28 este: strada Pădurii – strada Dealul de Jos – cartierul Grigorescu, stația Radio Cluj.

Programul de circulație a fost convenit cu reprezentanții Primăriei Florești și va putea fi consultat pe site-ul CTP Cluj-Napoca și în aplicația mobilă gratuită Tranzy, precizează operatorul de transport.

CTP va monitoriza fluxul de călători de pe noua linie în perioada următoare, pentru a adapta programul și capacitatea de transport la nevoile utilizatorilor.