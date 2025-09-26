Un consilier USR agită apele în CL Brașov, oferindu-i primarului drept cadou un dispenser de absorbante

Scenă inedită în Consiliul Local Brașov, unde un consilier USR a ales să-și exprime poziția cu privire la tema şedinţei oferindu-i primarului un dispenser de absorbante.

Atmosferă atipică În cadrul ședinței Consiliului Local Brașov de vineri, 26 septembrie, în care subiectul dezbaterii a fost un proiect de hotărâre prin care administrația locală intenționează să încheie un parteneriat cu lanțul de farmacii Catena. Conform propunerii, elevii brașoveni ar urma să beneficieze gratuit de produse de igienă, inclusiv absorbante și suplimente alimentare, distribuite în cabinetele școlare, informează bizbrasov.

Profitând de acest context, consilierul local USR Ciprian Iftime i-a oferit primarului George Scripcaru un cadou neașteptat: un dispenser de absorbante. În timp ce înmâna darul a subliniat că acest obiect ar trebui instalat într-una dintre școlile din Brașov, într-un loc accesibil, pentru a da un semnal clar privind aplicarea concretă a inițiativei propuse.

Gestul lui Ciprian Iftime vine în completarea unui demers anterior inițiat de colega sa de partid, Ilinca Ghiza, care a propus ca, din bugetul local, să fie finanțată achiziția de produse de igienă feminină pentru elevele provenite din familii vulnerabile. Luna trecută, Ghiza a adus în discuție subiectul menstruației în plen, provocându-l pe primarul Scripcaru la o dezbatere pe această temă sensibilă și adesea ocolită în spațiul public.

Consilierul USR Ciprian Iftime nu este la prima excentricitate în cadrul Consiliului Local Braşov. În august 2024, în urma unei ședințe tensionate, acesta a devenit subiect de presă după ce a avut o ieșire verbală agresivă față de colegii din Consiliu, părăsind sala într-un moment de tensiune maximă.